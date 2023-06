Fiorentina-West Ham dove vederla: Sky, DAZN? TV8? Rai? Conference League, tv e streaming

Fiorentina-West Ham dove vederla? Finale Conference League, tv e streaming

Fiorentina in finale di Conference League contro il West Ham mercoledì 7 giugno (fischio d'inizio ore 21) alla Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca: appuntamento con il destino per la società di patron Rocco Commisso e allenata da Vincenzo Italiano, che sogna di portare a Firenze la seconda competizione europea della storia gigliata dopo la Coppa delle Coppe (vinta nel 1960/61, mentre l'ultima finale fu la Coppa Uefa persa contro la Juventus 33 anni fa). I viola hanno il capocannoniere del torneo: Arthur Cabral con 7 reti (al pari di Amdouni) e i migliori assistman della manifestazione (Kouamé e Biraghi con cinque passaggi vincenti a testa). Fiorentina-West Ham dove vederla: tv e streaming, ecco una guida veloce per seguire la finale di Conference League.

Fiorentina-West Ham dove vederla in tv: TV8

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham sarà in diretta tv su TV8 a partire dalle 21 di mercoledì 7 giugno con telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Lorenzo Minotti (bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni).

Fiorentina-West Ham in tv su Sky Sport la finale di Conference League

Fiorentina-West Ham in pay tv sarà trasmessa in diretta dalle 21 da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251). Stessa squadra di telecronaca e commento di TV8 (Marianella-Minotti, con Leonardi-Nebuloni).

Fiorentina-West Ham su Dazn

Fiorentina-West Ham avrà la diretta tv e streaming su DAZN: telecronista Stefano Borghi al suo fianco Manuel Pasqual come commento tecnico.

Fiorentina-West Ham dove vederla in diretta streaming

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham in streaming sarà trasmessa in diretta mercoledì 7 giugno a partire dalle 21 ovviamente da Dazn, oltrechè da SkyGo, NOW e su TV8 con i commentatori di qui sopra.