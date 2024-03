Formula 1, Sainz-Leclerc: clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne

Formula 1, doppietta Sanz-Leclerc nel Gp d'Australia

Carlos Sainz vince il Gp d'Australia 2024, la Ferrari fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato da Sainz nel secondo giro.

Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira per un problema ai freni. Strada spianata per il Cavallino che domina la gara. Sainz primo e Lecerc secondo, con la McLaren del britannico Lando Norris a completare il podio. La Ferrari torna a vincere dopo l'ultimo successo ottenuto nel Gp di Singapore dello scorso anno. Per rivedere l'ultima doppietta, bisogna tornare al Gp del Bahrain 2022: in quell'occasione, fu Leclerc a trionfare.

Sainz centra la terza vittoria della carriera e la prima del 2024 con una gara perfetta. Lo spagnolo fa centro a 2 settimane dall'operazione di appendicite che l'ha costretto a saltare il Gp dell'Arabia Saudita. "E' stata un'ottima gara, mi sono sentito perfettamente a mio agio al volante. A livello fisico è stata dura, non è stato semplice. Per fortuna ero più o meno da solo in pista, ho potuto gestire le gomme e tutto il resto", spiega l'iberico. "La vita è folle a volte. L'anno è iniziato con il podio in Bahrain, poi l'appendicite, poi il ritorno con una vittoria: montagne russe, ma è fantastico".

"E' splendido, soprattutto per la squadra", dice Leclerc. "Il team non faceva doppietta dal Gp del Bahrain del 2022, splendidi ricordi. E' fantastico rifare un risultato del genere. Carlos ha messo insieme un weekend incredibile dopo l'operazione, ha fatto una gara fantastica", dice il monegasco.