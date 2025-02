Formula 1, gli stipendi dei piloti nel 2025? Verstappen, Hamilton, Leclerc... quanto guadagnano

Stipendi piloti F1: la classifica del 2025

La Formula 1 scalda i suoi motori. La stagione 2025 sta ufficialmente per partire: countdown già partito in vista del weekend in Australia sul circuito di Melbourne il 14/16 marzo. Tutti a caccia del titolo piloti di Max Verstappen e di quello costruttori che la McLaren ha vinto in volata sulla Ferrari, strappandolo ai campioni in carica della Red Bull.

In attesa di capire i protagonisti di questo 2025, vediamo la classifica degli stipendi con Verstappen leader d'un soffio su Lewis Hamilton (65 mln di dollari contro 60) e l'altro ferrarista Charles Leclerc che completa il podio, ma segue a distanza (34 mln).

In top-5 il vice-campione del mondo Lando Norris, stella della McLaren davanti a Fernando Alonso, pilota di punta della Aston Martin.

Ecco la classifica completa

Max Verstappen (Red Bull): 65 milioni di dollari

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 milioni di dollari

Charles Leclerc (Ferrari): 34 milioni di dollari

Lando Norris (McLaren): 20 milioni di dollari

Fernando Alonso (Aston Martin): 18 milioni di dollari

George Russell (Mercedes): 15 milioni di dollari

Carlos Sainz (Williams): 10 milioni di dollari

Pierre Gasly (Alpine): 10 milioni di dollari

Alexander Albon (Williams): 8 milioni di dollari

Nico Hulkenberg (Sauber) 7 milioni di dollari

Esteban Ocon (Haas): 7 milioni di dollari

Oscar Piastri (McLaren) 6 milioni di dollari

Lance Stroll (Aston Martin) 3 milioni di dollari

Gabriel Bortoleto (Sauber): 2 milioni di dollari

Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 2 milioni di dollari

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 2 milioni di dollari

Oliver Bearman (Haas): 1 milione di dollari

Liam Lawson (Red Bulla): 1 milione di dollari

Jack Doohan (Alpine): 1 milione di dollari

Isack Hadjar (Racing Bulls): 1 milione di dollari