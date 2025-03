Formula 1, prove Sprint Gp Cina. Hamilton porta la Ferrari in pole

Lewis Hamilton regala alla Ferrari la prima pole position della sua appena cominciata carriera con la Rossa chiudendo davanti a tutti la qualifica sprint del Gp di Cina sulla pista di Shanghai.

L'inglese dopo le prime prove libere in cui la McLaren era sempre stata davanti a tutti è riuscito nella Q3 a realizzare un giro fantastico, soprattutto nel primo settore, caratterizzato da curve lente che di solito mettevano in difficoltà la Rossa. Un giro fantastico, quindi, dentro a delle prove che però alla fine hanno dimostrato un equilibrio totale.

"Non mi aspettavo questo risultato - ha detto Hamilton dopo le prove - soprattutto dopo quanto successo in Australia, un vero disastro per noi. Ma sapevamo che la macchina aveva prestazione e solo non eravamo riusciti ad estrarla. La macchina è andata bene fin da subito, con degli ottimi cambiamenti. Non riesco però a credere a questo risultato. È una bella notizia ed un bel passo in avanti.

Una prova comunque all'insegna dell'equilibrio. Dietro Hamilton infatti c'è il solito Max Verstappen a soli 18 millesimi seguito da Piastri, con la prima McLaren ad 80 millesimi. 4° invece Charles Leclerc.