Francesca Jones, la tennista con 8 dita si qualifica all'Australian Open

Francesca Jones no limits: la tennista con 8 dita si qualifica all'Australian Open

Francesca Jones si è qualificata all'Australian Open, dopo aver superato 6-0 6-1 la cinese Lu (in precedenza le vittorie sula rumena Monica Niculescu - attualmente n.144 del ranking mondiale - e al secondo turno la croata Jana Fett numero 209 della classifica). Guadagnarsi l'accesso al tabellone di uno Slam è sempre bello, ma in questo caso il risultato sa di impresa. La 20enne inglese numero 241 della classifica Wta vince l'ennesima sfida della sua vita, lei che soffre di una rara sindrome (ectrodattilia-displasia ectodermica): è nata con tre dita e un pollice su ciascuna mano, tre dita del piede destro e quattro nel sinistro

Francesca Jones ha subito decine di interventi e nessuno mai, in primis i medici, avrebbe pensato che potesse diventare una sportiva. Invece lei è stata più forte della sfortuna. “La mia sindrome è molto rara e oltre all’handicap più visibile, quello delle dita, dà molti altri sintomi. I dottori mi hanno detto che non potevo giocare a tennis e ho voluto dimostrare che sbagliavano. Il mio corpo non è destinato a essere quello di un’atleta, diciamo così, ma per me questo non significa che io non possa esserlo. Anche una Rolls Royce è costruita da zero”, ha spiegato in una intervista al Guardian. "Quando qualcuno ti dice a otto-nove anni che non puoi fare qualcosa, la maggior parte delle persone avrebbe il cuore spezzato, ma ho solo provato ad affrontare la cosa a muso duro e vedere come avrei potuto dimostrare che quella persona si sbagliava. E anche provare a me stessa che potevo fare quello che volevo e incoraggiare pure gli altri a farlo, perché penso che ci siano tanti bambini che sono limitati da ciò che dicono gli altri”, racconta la Jones.

Dai 9 ai 16 anni Fran ha frequentato l'Accademia di Sanchez-Casal in Spagna, lavorando tantissimo su se stessa, superando i problemi equilibrio grazie a specifiche sessioni di allenamento e utilizzando una racchetta più leggera rispetto a quelle delle colleghe per avere una migliore impugnatura e dare ai suoi colpi più efficacia. Dalla 352° posizione è nelle prime 250 tenniste del mondo, ma c'è da scommettere che la corsa di Francesca Jones non sia finita qui.