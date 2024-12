Sorpresa anche in Super G sulla Stelvio a Bormio: vince Moeller, Odermatt giù dal podio 

Fredrik Moeller vince il suo primo SuperG a Bormio. L'intervista di Affari

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino continua a regalare emozioni e nuovi protagonisti. Sulla leggendaria pista Stelvio di Bormio, Fredrik Moeller ha scritto una pagina importante della sua carriera, conquistando la prima vittoria nel SuperG. Il giovane norvegese ha preceduto Vincent Kriechmayr (+0.20) e Alexis Monney (+0.24), vincitore della discesa libera di ieri.

Con una sciata impeccabile e determinata, Moeller, partito con il pettorale numero 4, ha sfruttato al meglio le condizioni della pista, mettendo in difficoltà anche i big della disciplina. Per Marco Odermatt è stata una giornata amara: alcuni errori lo hanno tenuto lontano dal podio. Ancora più indietro gli italiani, con Mattia Casse al miglior risultato tra gli azzurri (11° posto).

MORLLER AD AFFARITALIANI.IT: "QUESTA VITTORIA È PER LA MIA FAMIGLIA E LA MIA SQUADRA"



A fine gara, il giovane norvegese ha condiviso le sue emozioni in un’intervista esclusiva ad affaritaliani.it "È stato davvero difficile stare lì, sulla sedia del leader. È stato snervante, in realtà. Non ero così nervoso da tanto tempo, ma è un nervosismo positivo. Sono davvero felice". Quando gli è stato chiesto a chi volesse dedicare questa vittoria, Moeller ha risposto con il cuore: "Sicuramente a mia madre e a mio padre. Sono stati i miei punti di riferimento, sempre al mio fianco. E ovviamente ai miei allenatori, tutti loro, davvero. Senza di loro non sarei qui." Ha poi voluto sottolineare il contributo della sua squadra: "La mia squadra è fantastica, siamo un gruppo unito. Ho avuto la fortuna di far parte di ottimi gruppi crescendo, e questa vittoria è anche per tutti i miei compagni di squadra."

IL FUTURO E IL SOGNO OLIMPICO



Moeller guarda già avanti, con ambizioni che puntano alle Olimpiadi del 2026: "Non vedo l’ora di partecipare ai Giochi. Sarà un’esperienza incredibile, anche se probabilmente sarò molto nervoso. Ma è un nervosismo che mi motiva. Non vedo l’ora".

UNA STAGIONE DI SORPRESE



Il successo di Moeller segna il decimo vincitore differente su quattordici gare in questa stagione di Coppa del Mondo. È il quinto atleta a conquistare la sua prima vittoria, confermando l’equilibrio e la competitività del circuito. La Stelvio, con la sua difficoltà tecnica e la capacità di mettere alla prova anche i più esperti, ha consacrato un nuovo campione. Fredrik Moeller rappresenta il futuro dello sci alpino norvegese e mondiale, e il suo successo è solo l’inizio di una carriera che promette grandi emozioni.