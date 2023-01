Gaia Sabbatini, sogno mondiale e foto da modella per la principessa azzurra

Gaia Sabbatini, obiettivo Mondiali Budapest 2023 per la principessa dell'atletica leggera italiana

Il 2023 di Gaia Sabbatini? Sarà un anno "mondiale". La 23enne campionessa di Teramo e della nazionale italiana ha messo nel mirino l'edizione iridata di Budapest (17-29 agosto) dove punta a un grande risultato nei 1500 metri specialità in cui si è classificata nona agli Europei (e campionessa Under 23 a Tallin nel 2021) e che l'ha vista in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel breve periodo si avvicinano perà gli Europei Indoor, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo.

Gaia Sabbatini, Europei cross 2022: una volata d'oro per l'Italia

Per Gaia Sabbatini può essere un anno fondamentale nella sua definitiva esplosione a livello mondiale dopo la bellissima vittoria a livello continentale con l’Italia nella staffetta mista di cross a fine 2022 (l'11 dicembre) sui prati di Venaria Reale a Torino: Gaia è stata protagonista di una appassionante volata nell'ultima frazione che ha concluso con battendo la spagnola Rosalía Tárraga. Per la Sabbatini e la nazionale azzurra è arrivato il titolo Europeo. Il miglior viatico possibile in vista di un 2023, come detto, che porterà gli atleti alla soglia delle Olimpiadi di Parigi 2024.



Gaia Sabbatini (Lapresse)



Gaia Sabbatini, campionessa dell'atletica italiana e star social

Gaia Sabbatini è una campionessa in pista, ma anche sui social cresce giorno dopo giorno: la sua pagina Instagram è in continua crescita e al momento conta 315mila follower che la seguono quotidianamente. “La popolarità è arrivata di post in post, mi è sempre piaciuto stare su Instagram e credo che questo si percepisca dalle foto che pubblico e da quello che scrivo", ha detto in passato la mezzofondista abruzzese che alterna foto e video legati all'atletica ad altri post più fashion che mettono in evidenza la sua bellezza.