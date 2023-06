Gaia Sabbatini selfie dall'alto: fisico statuario e occhi magnetici. Tris di foto!

Gaia Sabbatini corre veloce, secondo posto nel meeting di Cracovia per l'atleta italiana

Gaia Sabbatini corre veloce in pista e anche fuori. La mezzofondista dell'atletica leggera italiana è reduce da un buonissimo secondo posto nel meeting corso in Polonia a Cracovia dove, sui 1500 metri ha chiuso in 4:08:07 staccando in volata l'atleta di casa, la polacca Martyna Galant (con vittoria della fortissima etiope Axumawit Embaye (4:02.63). Un risultato incoraggiante all'esordio stagionale su una specialità che la vedrà protagonista ai Mondiali di Atletica Leggera in programma a Budapest dal 19 al 26 agosto. Obiettivo la finale? Il sogno è vivo per lei che è stata semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo e che nel 2021 è stata campionessa europea Under 23 a Tallin.

Gaia Sabbatini selfie dall'alto: fisico statuario e occhi magnetici

Intanto in questi giorni Gaia Sabbatini ha compiuto gli anni (il 10 giugno), torta con 24 candeline per l'atleta abruzzese che ha voluto condividere il suo complenno con un tris di selfie in regalo per i suoi followers. Una foto scattata dall'alto che mostra i suoi occhi magnetici, uno sguardo mozzafiato e il fisico statuario. Bella più che mai. "Birthday girl, Thank you all", ha scritto a corredo delle foto. E Gaia Sabbatini ha sentito il calore di tutti i suoi followers e tifosi a colpi di 'Happy birthday', like e cuoricini.

