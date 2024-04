Gatti lancia la Juventus: Fiorentina ko. "In questi 2 mesi ci giochiamo la vita"

Gatti gol: lancia la Juventus, Fiorentina ko e Champions più vicina. "In questi 2 mesi ci giochiamo la vita"

Federico Gatti è stato intervistato da Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina grazie al suo gol nel primo tempo. Fai solo gol da tre punti? "Sì, è una vittoria importantissima, arrivavamo da due mesi difficilissimi, questa vittoria e quella di martedì ci danno tanto morale, c'è un mese e mezzo-due, ddove ci giochiamo veramente tantissimo, ci giochiamo la vita, e dobbiamo farci trovare pronti. Pensiamo partita dopo partita".

L'impressione è questa, che oggi sia scesa in campo la Juventus sin dal primo minuto con una cattiveria agonistica e una rabbia diverse rispetto alle ultime partite. "Sì, ma è lo stesso spirito di martedì, quando c'è questo spirito dove lottiamo per il compagno, facciamo un centimetro in più, a partire dagli attaccanti, Dusan e Federico, che hanno fatto un lavoro impressionante, ci danno una grande mano, lottiamo su ogni pallone, siamo una squadra durissima da affrontare".

Come l'ha presa Vlahovic per i gol annullati? "E' un attaccante, come è giusto che sia vuole fare gol ogni partita ed è la sua forza, la mentalità, speriamo che li tenga per le partie ancora più importanti". Hai parlato con Bremer prima dell'angolo che ha portato al gol. Poi lui hai preso il palo e tu hai segnato. Non dirci che era una scherma perchè non ci crediamo...."Sì, l'abbiamo provato stamattina (ride, ndr). A parte gli scherzi, un po' di fortuna ci vuole ogni tanto, mi dispiace per lui che ha preso il palo, però mi sono fatto trovare pronto, ho sbagliato un'occasione prima abbastanza grossa e menomale, una vittoria veramente importante".

Juventus, Gatti gol e la Champions è più vicina. Allegri: Stiamo facendo un buon campionato, 3 pnti importanti"

"Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, poi ci sono i momenti. Ci è andata bene nel secondo tempo in alcune situazioni, nel primo ci è andato male in altre - ha spiegato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri a microfoni di Dazn -. Alla fine abbiamo rischiato di pareggiare, abbiamo sbagliato delle ripartenze ma ai ragazzi non posso rimproverare niente. Stiamo facendo un buon campionato, stiamo facendo di tutto per cercare di migliorare. Questi tre punti sono importanti".

Il tecnico bianconero analizza il calo nella ripresa. "Perché nel calcio scendono in campo due squadre, con due maglie diverse, noi con il bianconero e la Fiorentina con il viola. Credo sia un gioco semplice. Anche noi vorremmo tenere la palla 90 minuti e tirare 30 volte in porta, non subire un tiro in porta, questo sarebbe molto bello, ma credo sia molto fantasioso, Neanche nei sogni si può avverare. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, sappiamo quelli che sono i nostri limiti e su quelli lavoriamo. In questo momento della stagione credo che l'obiettivo principale sia il risultato. È stato fatto un bel primo tempo. Poi durare 90 minuti senza che la Fiorentina tiri mai in porta la vedo dura, ma credo che anche nelle partite succedano queste cose. Lavoriamo per migliorare, per cercare di dare un gioco migliore, per cercare di non far tirare in porta gli avversari, però a volte ci riusciamo e a volte no. Ripeto, ai ragazzi non ho da rimproverare nulla".

Su quanti punti vale l'allenatore in una squadra Max Allegri risponde: "Non lo so, noi abbiamo fatto 62 punti e sono quelli che ci meritiamo. La Juventus sta facendo un percorso dove ci sono tanti ragazzi giovani che stanno giocando, potevamo gestire meglio la palla nel finale ma una cosa che la gestisce uno di 30 anni che uno di 18. Io alleno questi ragazzi straordinari per arrivare all'obiettivo Champions, bisogna rimanere tranquilli dopo un brutto periodo subendo un contraccolpo quando ci siamo allontanati dall'Inter. Magari abbiamo fatto troppi punti prima e pochi dopo, bisogna lavorare e i ragazzi nelle ultime partite hanno fatto due belle vittorie". Sulla prestazione di Chiesa: "Stasera si è messo a disposizione, non stava benissimo, aveva un risentimento sulla coscia, è stato in campo 60 minuti. Nel primo tempo le due punte hanno fatto benissimo e di Chiesa sono molto contento".

Juventus, Gatti gol: Fiorentina ko. Allungo bianconero nella volata Champions su Bologna (e Atalanta)

La Juventus vince 1-0 contro la Fiorentina: finisce 1-0 il match della 31esima giornata della Serie A 2023-2024, con la squadra bianconera che sembra uscita dalla crisi (ricordando anche il 2-0 contro la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia) e riprende il cammino verso la Champions League. La formazione allenata da Allegri, alla seconda vittoria nelle ultime 10 giornate, si impone con il gol di Gatti e torna al successo che mancava dal 25 marzo. L'1-0 rifilato ai viola consente ai bianconeri di salire a 62 punti e di portare a 4 lunghezze il vantaggio sul Bologna, quarto a quota 58, ma soprattutto di mantenere sette punti di vantaggio sulla Roma quinta e allungare sull'Atalanta sconfitta a Cagliari: Dea a -12 dai bianconeri (anche se la squadra di Gasperini deve recuperare la sfida di Bergamo contro la Fiorentina).

Juventus-Fiorentina 1-0, Gatti segna un gol da Champions. Var annulla 3 reti (due a Vlahovic). La cronaca

La Juventus parte col piede sull'acceleratore e sfonda subito: sponda di Gatti e gol di McKennie, ma la rete viene cancellata per la posizione irregolare del centrocampista statunitense. I padroni di casa insistono e fanno centro al 12'. Gatti colpisce la traversa, Vlahovic piomba sul pallone e devia in rete, ma c'è Bremer che partecipa attivamente all'azione e viene segnalato in fuorigioco: niente rete, il Var conserva lo 0-0.

Al 21' il gol della Juve arriva e stavolta vale. Bremer, su corner, trova il tempo per il colpo di testa e centra il palo. Gatti, che gioca un primo tempo da attaccante, è il primo a piombare sul pallone per il tap-in: 1-0, con l'approvazione del Var. La Fiorentina non riesce a reagire e rischia ancora al 32'. McKennie, sempre lui, indossa i panni del suggeritore e offre a Vlahovic il pallone da infilare in rete. Per la terza volta arriva il semaforo rosso del Var: McKennie è ancora oltre la linea dei difensori viola, altro gol annullato.

La Fiorentina, quasi uno sparring partner nel primo tempo, prova ad entrare in partita nella ripresa. I viola gestiscono il possesso del pallone ma faticano a trovare varchi. Al 55' Szczesny deve compiere la prima parata della serata, ma la conclusione di Barak è una telefonata. Dall'altra parte, la porta di Terracciano rischia grosso al 56': sinistro di Kostic, Milenkovic devia e sfiora l'autogol. Rispetto al primo tempo, la Juve è più prudente. I bianconeri provano a sfruttare le amnesie della Fiorentina, che al 65' si mette nei guai da sola per un errore di Kayode: Vlahovic perde il tempo per battere a rete e l'occasione sfuma. I viola premono e al 74' vanno vicinissimi al pareggio. Gonzalez tira, Szczesny ci mette la mano e la palla finisce sulla traversa. Le squadre si allungano nel finale di partita. La Fiorentina tenta l'assalto finale e colleziona una serie di calci d'angolo. La Juve trema, si difende e resiste fino al fischio finale: la Juve di Max Allegri torna a vincere.