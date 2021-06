Gattuso, Fiorentina e Tottenham: che intreccio! Ma i tifosi non lo vogliono...

Seppure girino pochi soldi, il calciomercato è partito davvero con il botto! E’ stato davvero clamoroso il doppio colpo di scena che ha visto Gennaro Gattuso accasarsi alla Fiorentina, per poi andarsene sbattendo la porta dopo appena 22 giorni, e trovarsi ormai a un passo dal Tottenham.

La società inglese, da poco guidata dall’italiano Fabio Paratici, a sua volta reduce dal divorzio con la Juventus, stava per ingaggiare il portoghese Paulo Fonseca, ormai ex Roma. E sarebbe stato un curioso scambio indiretto, perché, come noto, sulla panchina dei giallorossi nella prossima stagione ci sarà Josè Mourinho, ex Tottenham!

Ma così non sarà, perché la trattativa tra gli “Spurs” e Fonseca è saltata all’ultimo momento, a quanto pare per problemi di tasse. E così Paratici, che già aveva visto sfumare l’ipotesi Antonio Conte, si è orientato su Gattuso, che, secondo alcuni, avrebbe lasciato la Fiorentina proprio perché sedotto dalle sirene inglese.

Rai Tgr Toscana però racconta una diversa versione dei fatti, con il tecnico calabrese che avrebbe rotto i rapporti con i gigliati per dissidi sui calciatori da comprare e soprattutto sul fatto che Gattuso avrebbe voluto che tali calciatori fossero gestiti da un solo procuratore: il suo, Jorge Mendes. L’impennata dei costi ha quindi irritato Commisso e Barone, il cui dialogo con Gattuso e Mendes sarebbe finito con parole poco diplomatiche.

Ma Gattuso si accaserà davvero al Tottenham? Molti tifosi non lo vogliono e infatti sui social campeggia l’hashtag #NoToGattuso. A cosa si deve questo ostracismo? Alcuni ricordano il testa a testa che Gattuso, da calciatore del Milan, dieci anni fa fece con Joe Jordan: lo scozzese, oltre che essere un ex centravanti rossonero, ai tempi era allenatore in seconda dal Tottenham.

Ad altri, invece, “Ringhio” non piace per una serie di vecchi tweet sul ruolo delle donne nel calcio, sul matrimonio omosessuale e sul razzismo, tutti ricondivisi sui social nelle ultime ore da parte dei tifosi “Spurs” che contestano la scelta annunciata. Si prepara un nuovo capitolo della telenovela?