Doppio colpo di scena: salta l'accordo con Fonseca, il Tottenham su Gattuso!

Un colpo di scena dietro l’altro. Dopo il clamoroso divorzio tra Gattuso e la Fiorentina, salta anche l’accordo tra il Tottenham e Fonseca, che sembrava ormai sicuro, e gli “Spurs” contattano proprio “Ringhio”!

Fonti londinesi fanno trapelare che l’ingaggio di Fonseca da parte del Tottenham sarebbe saltato per una questione di tasse: finché era alla Roma, la normativa italiana gli consentiva degli sgravi ai quali avrebbe perso ogni diritto in caso di trasferimento in Premier League.

A quel punto, il suo ingaggio netto sarebbe risultato notevolmente inferiore al previsto e questo lo avrebbe indotto a non firmare un contratto per il quale c’era un accordo verbale.

Conseguentemente, il Tottenham avrebbe contattato Gattuso, che dopo soli 22 giorni dall’annuncio del suo ingaggio da parte della Fiorentina ha deciso di prendere un’altra strada. Forse già sapeva che per lui potevano aprirsi le porte di un club ricco e ambizioso come gli “Spurs”?

Questo non è dato saperlo, ma dopo il clamoroso naufragio della trattativa con Antonio Conte il Tottenham è ora molto vicino ad assumere un altro tecnico italiano, che già conosce il calcio britannico per aver giocato in Scozia con i Rangers.

L’ex juventino Fabio Paratici, da poco direttore sportivo del Tottenham, ha sondato anche altri allenatori, tra cui Erik Ten Hag dell’Ajax e Brendan Rodgers del Leicester, ma proprio Gattuso ora viene dato dai media d’Oltremanica come il numero uno nella lista dei desideri degli “Spurs”.