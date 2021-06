Antonio Conte-Tottenham: super offerta Spurs. Pirlo in Premier League? Rumors

Antonio Conte-Tottenham: super offerta del patron Spurs Daniel Levy

Il presidente del Tottenham Daniel Levy è un uomo molto determinato, dote che sta usando appieno per convincere Antonio Conte ad assumere la guida del Tottenham. Secondo il Mirror il numero 1 degli Spurs è pronto ad assicurare all'ex tecnico di Juve, Inter, Chelsea e Nazionale, la conferma di Harry Kane (che però ha manifestato il desiderio di una nuova avventura), e un maxi stipendio vicino alle richieste dell'allenatore italiano.

Il Mirror parla di un ingaggio da 15 milioni di sterline (circa 17.5 milioni di euro). Si parla anche di calciatori e rinforzi e Antonio Conte avrebbe chiesto Matic, Giroud (vicino al Milan, il 34enne attaccante francese si è liberato dal Chelsea a parametro zero. Ibrahimovic è pronto ad accoglierlo in rossonero: "Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto") e tre giocatori con cui ha vinto il campionato all'Inter: Skriniar, Perisic ed Eriksen e per quest'ultimo si tratterebbe di un clamoroso ritorno al Tottenham.

Pirlo-Everton, caccia al successore di Ancelotti. Pista Ranieri (ma è vicino al Lille)

Da Antonio Conte ad Andrea Pirlo. Pista inglese per il Maestro, che ha concluso la sua avventura sulla panchina della Juventus dopo una sola stagione (niente scudetto, ma Coppa Italia, Supercoppa Italiana e qualificazione in Champions League). Stando agli ultimi rumors provenienti dall'Inghilterra, l'ormai ex mister della Juve starebbe trattando con l'Everton, in cerca del sostituto in panchina di Carlo Ancelotti tornato al Real Madrid. La panchina dei Toffees vede in corsa anche un altro allenatore italiano: si tratta di Claudio Ranieri, reduce da un'ottima salvezza alla guida della Sampdoria (brillantemente condotta non solo alla salvezza, ma a un ottimo nono posto in classifica) e amatissimo in Inghilterra dopo la storica vittoria in Premier League alla guida del Leicester. Il tecnico romano però trasferirsi al Lille. Tra i candidati all'Everton anche Nuno Espirito Santo, che ha lasciato il Wolverhampton (piace anche al Crystal Palace) e David Moyes (sarebbe un grande ritorno dove ha allenato dal 2002 al 2013 ed è reduce da una stagione al West Ham, condotto fino al sesto posto e alla qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League).