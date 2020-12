Gattuso: "Soffro di miastenia, ma tranquilli non muoio"

"Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. E' da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l'unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rino Gattuso a Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano.

"Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l'occhio andrà a posto", ha tranquillizzato Gattuso.

"Sto un po' meglio ora, ma ci sono stati dei giorni davvero difficili. Solo un pazzo come me può stare in piedi vedendo doppio 24 ore al giorno. I ragazzi mi sono stati vicini, ma io non mi sentivo più me stesso. Comunque devo guardare avanti perché se un giorno non ci sarò più vorrò andarmene facendo quello che amo di più su un campo da calcio", le parole dell'allenatore del Napoli.

Sulla partita, riacciuffata con il gol di Insigne nel finale. "Siamo stanchi, scarichi e ci mancano tanti giocatori. Ci teniamo stretti questo punto. Si poteva vincere, è vero, ma dobbiamo anche considerare le condizioni in cui siamo arrivati, dopo aver giocato ogni tre giorni per quattro mesi di fila.