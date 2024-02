Gerry Cardinale raddoppia: mister RedBird non vende il Milan e acquista All3Media

Milan, Gerry Cardinale: "Cessione? Completamente falso"

RedBird non molla il Milan. Mai nessun pensiero di cedere il clòub rossonero da parte di Gerry Cardinale. "Voglio essere categorico: è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare. Mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla serie A e all’Europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati. E quando li avremo raggiunti, vorrò raggiungerli ancora. È per i tifosi che mi dispiace, perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è ventilando cambiamenti non veritieri nella struttura societaria. Io non mi lascio distrarre e resto concentrato sulle cose da fare", le parole del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale in un'intervista al Corriere della Sera.

Milan, Gerry Cardinale sul vendor loan a Elliott: "L'ho voluto io: nessuno mi ha messo una pistola alla tempia..."

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale chiarito sulla questione legata al vendor loan con Elliott: "Sono io che l’ho voluto, perché Elliott ha fatto un grande lavoro. Nessuno mi ha messo una pistola alla tempia. Si può non essere d’accordo con le mie strategie, ma non inventarle. Sono un esperto di corporate finance: supporre che a 18 mesi da queste scelte io stia incontrando difficoltà è privo di fondamento".

Milan, Gerry Cardinale e il sogno di vincere la Champions League

"Contento? Lo sarò quando vinceremo la Champions - spiega il numero uno del Milan, Gerry Cardinale al CorSera - Ma Io dico: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, stiamo a vedere. Dobbiamo migliorare in tante cose, con gli infortuni per esempio. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore. Ma io non mi licenzierò, sarò qui per tanto tempo. Nessuno vuole vincere più di me. Rennes? Sono molto soddisfatto di quello che ho visto, partite così danno ai giocatori tanta fiducia, ci voleva. Malgrado i molti nuovi innesti il gruppo sta facendo progressi"

Milan, Gerry Cardinale sul nuovo stadio a San Donato e sulla ristrutturazione di San Siro

Gerry Cardinale al Corsera ha parlato anche del progetto del nuovo stadio a San Donato e su San Siro: "Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti. Riconsiderare San Siro? Non credo a questo punto, ma ogni opzione merita attenzione". Sul modo di fare le cose in Italia e in Europa il numero uno rossonero osserva: "Sarebbe meglio stimolare dibattiti su come riportare la serie A a essere un campionato di riferimento, o sull’importanza per i club di stadi moderni".

Milan, Gerry Cardinale su Stefano Pioli

"Non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa. Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a giocatori, staff, allenatore".

RedBird di Gerry Cardinale acquista All3Media per circa 1.4 miliardi di euro

RedBird IMI ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire All3Media, una delle principali società indipendenti di produzione e distribuzione televisiva al mondo, dai suoi proprietari congiunti, Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq: WBD) e Liberty Global Ltd. (Nasdaq: LBTYA, LBTYB e LBTYK) per £1.15 miliardi. RedBird IMI è una joint venture tra RedBird Capital Partners e International Media Investments focalizzata sulla costruzione di aziende ad alto tasso di crescita nei settori dei media, dell'intrattenimento e dello sport.

All3Media, con sede a Londra, possiede 50 etichette di produzione, tra cui Studio Lambert, Raw, Two Brothers Pictures, Silverback Films, New Pictures e Neal Street Productions, che producono programmi globali di successo come The Traitors, Squid Game: The Challenge, Gold Rush, Midsomer Murders, American Nightmare, The Circle, Call the Midwife, The Tourist, Life On Our Planet, The Long Shadow e Gogglebox. La libreria di All3Media spazia su tutti i generi, inclusi thriller contemporanei, serie poliziesche, telenovele, commedie, drammi storici e crime veri e propri, oltre che documentari, programmi per bambini e reality show. Le aziende del Gruppo hanno presenza globale, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Nuova Zelanda, e producono 4.000 ore all'anno per broadcaster lineari, VOD, social media e altre piattaforme digitali. All3Media International gestisce un catalogo di distribuzione di oltre 30.000 ore, mentre l'attività digitale del Gruppo, Little Dot Studios, attira pubblici nei video social, podcast e contenuti brandizzati su piattaforme multiple.

Jeff Zucker, CEO di RedBird IMI, diventerà presidente del consiglio di amministrazione di All3Media. Jane Turton (CEO) e Sara Geater (COO) continueranno a guidare l'azienda per conto di RedBird IMI.

"All3Media è una delle grandi aziende di contenuti del mondo, e ciò ci offre una piattaforma incredibile per continuare a far crescere il nostro portafoglio in espansione", ha detto Jeff Zucker, CEO di RedBird IMI. "La domanda di nuovi programmi e di serie esistenti in corso, sia di fiction che di non fiction, rende All3 un perfetto complemento per noi. E non faremmo questo se non avessimo una grande fiducia nel formidabile team di gestione di All3Media, guidato da Jane e Sara."

"L'acquisizione di All3 è un'estensione della nostra tesi di investimento intorno ai creatori di contenuti globali puri e ai proprietari di proprietà intellettuale", ha detto Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird. "Non vediamo l'ora di collaborare con il team di gestione di All3 per continuare ad accelerare la loro crescita in Europa e negli Stati Uniti e di sfruttare l'ecosistema di RedBird a supporto di questo obiettivo."

Jane Turton, CEO di All3Media, ha detto: "Unire le forze con Jeff e il team di RedBird IMI è un passo successivo eccitante per noi mentre continuiamo a costruire All3Media. La nostra strategia rimane quella di lavorare con i migliori talenti del mondo, sviluppando e producendo programmi di alta qualità e popolari e il sostegno e l'investimento di RedBird IMI saranno fondamentali per aiutarci a realizzarlo. Sono molto orgogliosa di tutto ciò che abbiamo costruito negli ultimi anni, e non vedo l'ora di lavorare con il team di RedBird IMI mentre compiamo questo importante passo avanti."