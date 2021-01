Giampaolo esonero: Cairo saluta il Maestro. Torino: in arrivo Davide Nicola

Giampaolo esonero: Urbano Cairo cambia allenatore. Torino: in arrivo Davide Nicola

Marco Giampaolo ha ormai chiuso la sua avventura come allenatore del Torino. Il pari casalingo contro lo Spezia (in 10 per gran parte del match) è stata la sua ultima partita sulla panchina granata. Manca solo l'ufficialità, ma si va verso la decisione di esonerare il tecnico. I risultati del Toro hanno convinto il presidente Urbano Cairo di andare verso questa direzione (squadra in zona retrocessione: 13 punti in 18 giornate, penultimo posto alla pari con il Parma)

Al suo posto arriverà Davide Nicola (che portò il Torino da calciatore in serie A nel 2006). Il tecnico però prima deve risolvere il suo contratto con il Genoa, poi potrà iniziare la sua nuova avventura al Toro. Il nuovo allenatore ha compiuto un miracolo al Crotone nel 2016/2017, quando subentrò e riuscì a portare la squadra salvezza nonostante un girone d'andata chiuso con 9 punti. Nell'ultimo campionato prese il Genoa, ultimo e lo riuscì a portare fuori dalle sabbie mobili evitando la caduta in serie A. Ora ecco il Torino che ha una classifica difficile, ma l'impresa è ampiamente alla portata: il Genoa quint'ultimo è sopra solo di due punti e ci sono 20 giornate per condurre la barca granata verso lidi sicuri.