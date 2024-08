"Gibilterra è spagnola", Alvaro Morata squalificato dopo il coro post Euro 2024

Alvaro Morata e Rodri squalificati per una giornata dopo il coro "Gibilterra è spagnola"

Alvaro Morata e Rodri sono stati squalificati per un turno dall'Uefa per il coro "Gibilterra e' spagnola" intonato durante i festeggiamenti a Madrid per il trionfo agli Europei in Germania. L'attaccante del Milan e il centrocampista del Manchester City erano stati messi sotto inchiesta dopo la denuncia della federcalcio di Gibilterra (Gfa), l'enclave britannica in territorio spagnolo. L'accusa è di violazione delle "norme di buona condotta" con comportamenti che hanno usato eventi sportivi per altri fini "screditando lo sport del calcio, e in particolare la Uefa".

Morata e Rodri salteranno Serbia-Spagna

I due salteranno quindi la prossima partita della Spagna contro la Serbia, il 5 settembre. Rodri aveva cantato "Gibilterra è spagnola" dal palco e poco dopo Morata aveva incoraggiato il pubblico a fare lo stesso. La federcalcio di Gibilterra aveva lamentato la "natura offensiva e provocatoria" dei festeggiamenti spagnoli.