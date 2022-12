Giocatrice di poker con la camicetta slacciata distrae i rivali e vince. Ma...

Giocatrice di poker con la camicetta aperta: Sashimi spiazza gli avversari

Il video di Sashimi (giocatrice di poker famosissima, youtube e influencer) è diventato virale: la ragazza la scorsa settimana ha preso parte ad un evento streaming chiamato “Max Pain Monday” e ha giocato con la camicetta aperta, che si è aperta sempre più...

Una situazione che ha deconcentrato gli avversari, in primis Nick Austin che era seduto di fianco a lei.

A fine mano il commentatore della trasmissione in streaming che seguiva il tornei pokeristico, Kyle ‘RaverPoker' Ravreby, ha detto la sua: "In questo momento sto distogliendo lo sguardo dallo schermo… Sashimi, dai, per favore".

Giocatrice di poker con la camicetta aperta, la versione di Sashimi

Strategia o disattenzione? Sahhimi ha distanza di qualche giorno sui social ha voluto precisare. "Mi scuso per quello che è accaduto. È facile non accorgersi di quello che sta accadendo quando si gioca. La prossima volta sarò più attenta sulle scelte del mio guardaroba". La giocatrice di poker ha sottolineato che il suo décolleté era naturale e non ha usato delle protesi finte per strategia come insinuato da qualcuno.