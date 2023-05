Giro d'Italia, Tajani: "Mi piacerebbe che partisse in Ucraina"

Giro d'Italia, Tajani: 'Mi piacerebbe prossimo partisse da Ucraina'

"Mi piacerebbe che il prossimo anno il Giro d'Italia, se le condizioni lo permetteranno, possa partire dall'Ucraina. Sarebbe un segnale di amicizia verso un Paese che sosteniamo con forza". Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'evento 'Il 106mo Giro d'Italia: vetrina per il saper fare italiano'. "Consideriamo lo sport uno strumento di politica estera", ha aggiunto Tajani, sottolineando come sia "tutto il sistema Italia, non solo la Farnesina, che costruisce la politica estera del nostro Paese".

Ciclismo: Tajani, 'ciclista russo al Giro? Decisione finale spetta a Cio'

"Abbiamo già avuto una posizione comune con i Paesi europei, poi sarà il Cio a prendere la decisione finale", le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull'annunciata partecipazione di un ciclista russo al prossimo Giro d'Italia, parlando alla Farnesina a margine della presentazione della Corsa rosa.

Ciclismo: Tajani, 'Giro d'Italia modo per far conoscere Italia nel mondo'

"Perché il Giro d'Italia è così importante? Non solo perché è un grande evento sportivo arrivato alla 106ma edizione, ma perché è un modo per far conoscere l'Italia dal momento che spesso raggiunge luoghi e città che il grande pubblico non conosce, anche piccoli centri che sono parte del nostro patrimonio culturale", le parole alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'evento 'Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano'. "Le manifestazione sportive possono essere un faro per attirare presenze turistiche", ha proseguito il titolare della Farnesina, ricordando che ci sono "milioni di appassionati in tutto il mondo che vengono nel nostro Paese per seguire i loro beniamini, i loro campioni e poter accogliere donne e uomini provenienti da altri Paesi è un grande piacere". Definendo l'industria dello sport un "fiore all'occhiello" dell'Italia, Tajani ha evidenziato come lo sport sia "parte integrante della nostra politica della crescita e della nostra politica estera". Tajani ha poi sostenuto che il governo vuole promuovere il Giro per far conoscere anche nel mondo "la capacità organizzativa del nostro Paese e della nostra capitale, dove si concluderà la corsa. Tutti questi grandi eventi, come la Ryder Cup, il Giro, ma anche il vertice sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Fao a luglio sono finalizzati a rafforzare la candidatura di Roma per ospitare Expo 2030".