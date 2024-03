Gp Arabia Saudita, malore per Carlos Sainz: costretto a lasciare il paddock

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha abbandonato il paddock dopo essersi sentito poco bene in vista del Gp dell'Arabia Saudita di F1 che si correrà sabato a Gedda.

La scuderia di Maranello ha voluto tranquillizzare tutti sui propri profili social. "Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene", ha spiegato la Ferrari sui suoi account ufficiali.

.@Carlossainz55 has returned to the hotel to rest and be ready for tomorrow after feeling a bit unwell#SaudiArabianGP pic.twitter.com/Sad7OsB3kQ