Grande Fratello Vip 5, notizia choc per Tommaso Zorzi (la prende molto male)

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi capisce che il reality sarà prolungato. Gf Vip 5 News

Il Grande Fratello Vip 5 slitta ancora come finale: non l'8, ma il 26 febbraio. Notizia che ha fatto arrabbiare Tommaso Zorzi quando l'ha scoperto. Tommy, concorrente amatissimo di questa edizione del Gf Vip, è dentro la Casa dal 14 settembre e la voglia di uscire si fa ogni giorno più forte. E quando ha intuito del prolungamento in confessionale non ha preso bene la cosa. E' andato in camera da letto, vicino ad Andrea Zelletta, e si è sfogato con Stefania Orlando. “Gli ho detto: ‘Io ho questa ansia ditemi solo che finisce’. Mi hanno risposto che non lo sanno. Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Ma tu puoi tenere una persona in un posto del genere?”. Ricordiamo che il Grande Fratello Vip 5 inizialmente avrebbe dovuto finire a inizio dicembre, ma si è deciso di prolungarlo (visto il successo negli ascolti tv). decisione che ha portato Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci a decidere di uscire dalla reality.

Tommaso dalla risposta che gli hanno dato in confessionale ha capito che il gf non finisce l'8 #tzvip pic.twitter.com/ImMl4aH9Pb — 𝓘𝓵𝓪𝓻𝓲𝓪 (@xharrysfalls) January 14, 2021

GRANDE FRATELLO VIP 5, MARIA TERESA RUTA E CECILIA CAPRIOTTI: GUERRA E PACE

Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta: crisi emotiva. Gf Vip 5 News

Maria Teresa Ruta ha una crisi emotiva al Grande Fratello Vip 5. La goccia che fa traboccare il vaso avviene a cena. Giulia Salemi chiede: "Chi è che russava stanotte?". Carlotta Dell'Isola risponde: "Penso Mary." L’espressione di Maria Teresa cambia dopo aver sentito queste parole. Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò le chiedono se è rimasta male. “Io sento mille persone che si alzano nella notte...”, dice la Ruta, che si allontana.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando consolano Maria Teresa Ruta. Gf Vip 5 News

Poi inizia a piangere disperata, seguita da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Lui la abbraccia, lei parla di Cecilia Capriotti con cui Maria Teresa ha discusso dopo la puntata di lunedì del Gf Vip per la nomination data dalla Ruta a lei: "Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa". Maria Teresa però non vuole farsi consolare e va in piscina. Si dice stufa perchè dice “di sentir parlare alle sue spalle. Basta!”. “Nessuno mi deve difendere, non ne posso più! E ballo, e russo e rido… basta! Sono una persona e se sbaglio pago!”, spiega la concorrente del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi la abbraccia ancora, lei spiega di non essere arrabbiata con nessuno, ma di essere arrivata al limite dopo 120 giorni. Giulia Salemi si scusa subito e diversi concorrenti si avvicinano per farle forza, anche se spicca l’assenza della Capriotti. “Mi spiace che Cecilia stia male ma continuare così non ha senso”. Stefania Orlando la consola dicendo che la reazione di Cecilia Capriotti è stata eccessiva visto sta facendo sentire in colpa inutilmente Maria Teresa Ruta, che è stata in Nomination 19 volte.

Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria sullo sfogo di Maria Teresa Ruta: "Almeno non tiene tutto dentro"

Dopo il duro sfogo di Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria sui social ha commentato l’accaduto: “Non mi spiace che si sfoghi, almeno non tiene tutto dentro”, ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. “Tende a voler andare accordo con tutti e piacere a tutti, ma è un’utopia. Per antonomasia il GF è un gioco ad eliminazione, tutto contro tutti...”.

Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti: chiarimento. Gf Vip 5 News

Tommaso Zorzi dopo aver confortato Maria Teresa Ruta va da Cecilia Capriotti: “Se ti posso dire, la tua reazione è stata esagerata. Non le parli, le hai risposto male stamattina”. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 però non ci sta: “Non ci casco, cambia discorso. Da essere offesa io a farla passare da vittima, non ci sto. Sono giochetti”. Cecilia Capriotti ha vissuto come un tradimento la nomination arrivata dopo averle confidato cose molto private. Tommaso Zorzi però le ricorda come Maria Teresa Ruta sia stata nominata per le più svariate ragioni e non ha mai obiettato nulla. “Lei però non può pretendere che io le parli, perché sono vera. Non me la sento, sarei ipocrita”, dice Cecilia Capriotti. "Sarebbe troppo semplice andare lì e sfogarmi, ma voglio tenermi la mia dignità anche per chi mi guarda da casa". E sottolinea che a causa della nomination di Maria Teresa Ruta non ha chiuso occhio, sofffrendo nel corso di tutta la mattina.

Più tardi arriva il confronto tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. La giornalista non vuole che Cecilia stia male per la Nomination. "Ci sto male perché ci tenevo. Mi sono sentita tradita”, spiega la Capriotti e rivela che avrebbe voluto affrontare questo discorso il giorno successivo per non far degenerare la situazione, come poi è successo. Maria Teresa Ruta le dice che la decisione di fare la nomination era per le clip viste sulla lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dove c’era qualcosa che non le tornava nell’intromissione di Cecilia. “Ci siamo abbracciate, ci siamo confidate… io la Nomination la vivo come un tradimento”, le parole della Capriotti con la voce che no trattiene il pianto. Alla fine le due concorrenti del Gf Vip 5 si abbracciano, scusandosi a vicenda. “Ho sentito una freddezza da parte di Maria Teresa nella sua Nomination, mi hai fatto male. Ma ti voglio bene, non ne parliamo più”, conclude Cecilia. E la pace è sancita.

GRANDE FRATELLO VIP 5, MARIO ERMITO ELIMINATO. NOMINATION: CARLOTTA, CECILIA, DAYANE, STEFANIA

La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha visto l'eliminazione di Mario Ermito. Quattro donne sono finite al televoto: Carlotta Dell'Isola, Cecilia Capriotti, Dayane Mello e Stefania Orlando. Uno di loro dovrà abbandonare il Gf Vip 5 la prossima settimana. Ricordiamo che oltre alle quattro vippone in nomination, i concorrenti rimasti in gara sono: Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga.