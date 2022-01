Hugo Boss entra nel tennis con Matteo Berrettini: l'azzurro nuovo testimonial

Matteo Berrettini nuovo testimonial del brand Hugo Boss

Dopo le grandi imprese sportive del 2021 (col successo al Queen's e la finale di Wimbledon), per Matteo Berrettini il 2022 inizia da star. Il tennista numero 7 del mondo entra infatti a far parte della scuderia Hugo Boss, suo nuovo sponsor dopo il divorzio da Lotto. L’azienda tedesca ha quindi scelto l'atleta romano classe '96 per entrare nel mondo del tennis, come rivelato da sportface.it