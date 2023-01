Hulk Hogan choc: il re del wrestling può finire in sedia a rotelle? E' giallo

Hulk Hogan non sente più le gambe. Il dramma della leggenda del wrestling

Hulk Hogan presto potrebbe non riuscire più a camminare. L'ex stella del Wrestling nelle scorse settimane si è sottoposto a un intervento alla schiena che ha avuto conseguenze devastanti. "Non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Così ora non riesce a sentire le gambe e deve camminare con il bastone", ha detto Kurt Angle, altra gloria dei combattimenti e amico del 69enne Hulk.

Angle ha spiegato di aver saputo della sua triste situazione durante il 30° anniversario di WWE Raw, che si è svolto a Filadelfia. I problemi sono sorti dopo alcuni interventi chirurgici, ma la causa prima potrebbe essere i numerosi colpi ricevuti durante la carriera di wrestler. "Hogan – ha raccontato Angle – è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo. Ora non la sente più, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma non ha alcun dolore, non sente nulla. Mi dispiace davvero per Hulk. Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business, che però se lo è divorato".

Hulk Hogan e le 25 operazioni chirurgiche nella carriera da wrestler

La figlia di Hulk, Brooke, nel 2021, aveva raccontato che il padre durante la sua carriera si era sottoposto a ben 25 operazioni chirurgiche.

"Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo", aveva confermato successivamente lo Hogan. Nel 2013 aveva provato a tornare sul ring, ma senza grandi risultati: "Sto andando fuori di testa. Sto cominciando a capire che sono molto più grande… E con l'età, è difficile essere lo stesso ragazzo che sono stato in passato. Mi rendo conto che non posso andare avanti per sempre".

Hulk Hogan (foto Lapresse)



Hulk Hogan non commenta: la foto al karaoke

Al momento Hulk Hogan sui social non ha commentato la vicenda e nell'ultimo post lo si vede in piedi e sorridente, durante una serata karaoke.