I Migliori Casino Online Italiani AAMS (2023): Siti Autorizzati AAMS

Migliori casino online: la classifica dei top casinò online italiani con licenza AAMS

Sei appassionato di gioco d'azzardo e alla ricerca dei migliori casinò online perfetti per te e per le tue esigenze di gioco? Sei decisamente nel posto giusto!

In questo articolo, ti guideremo alla scoperta dei migliori casinò online AAMS, fornendoti recensioni approfondite su tutti gli aspetti più importanti dei siti, come la selezione di giochi, le migliori offerte, la compatibilità mobile e molto altro ancora!

Abbiamo testato e valutato dettagliatamente centinaia di siti di casinò e, dopo una scrupolosa analisi, possiamo affermare che JackpotCity Casino sia al momento il miglior casinò online, sia per la sua selezione di giochi, che per il bonus offerto.

Preparati a immergerti in un mondo di giochi e offerte da capogiro con i migliori casino online italiani!

I Migliori Casino Online in Italia

JackpotCity Casino: #1 casinò online AAMS

NetBet: Miglior selezione di giochi

LeoVegas: Bonus casinò top

PokerStars: Esperienza di gioco senza paragone

William Hill: Varietà di slot imbattibile

Gioco Digitale: Miglior bonus casinò senza deposito

Eurobet Casinò: Applicazione mobile top

StarCasinò: Miglior programma fedeltà per i giocatori

Bwin: Miglior sito per scommesse sportive

888: Doppio bonus di benvenuto

1. JackpotCity Casino - Miglior casinò online sicuro in Italia

Pro:

Catalogo di slot che soddisfa i gusti di tutti

Il programma VIP premia i giocatori con ottime offerte

Selezione di metodi di pagamento molto ampia

Layout del sito molto ordinato e pulito

Bonus fino a 400 € (valido 4 volte)

Contro:

Al momento non dispone di un'app mobile

Con licenza AAMS numero 15243, JackpotCity Casino è operativo in Italia solo dal 2022, ma l'azienda, di fama internazionale, è stata fondata nel 1998.

Al tempo, è stata una delle prime aziende a lanciarsi nel mondo dei casinò online quando l'utilizzo di internet era ancora limitato.

JackpotCity Casino, con oltre 500 giochi di alta qualità e grazie alle numerose promozioni, offre sicuramente la migliore esperienza di gioco e si posiziona con merito al primo posto della nostra classifica dei migliori casinò online italiani.

Selezione di giochi: 4,8/5

Sebbene JackpotCity Casino non sia il casinò online con il catalogo di giochi più ampio sul mercato, ha sicuramente la selezione migliore: gli oltre 500 titoli sono infatti tutti di altissima qualità, creati dai migliori provider sul mercato, tra i quali spiccano NetEnt e Play'nGo.

Gli amanti delle slot sicuramente non si annoieranno; dalle tradizionali, alle Megaways, sono infatti disponibili più di 20 temi e ambientazioni, filtrabili comodamente dall'apposita colonna sulla sinistra del sito.

Bonus: 4,9/5

JackpotCity Casino da l'opportunità a tutti i giocatori di vincere ricchi premi; se sei un nuovo utente, potrai usufruire del bonus di benvenuto pari al 100% del primo deposito, fino alla bellezza di 400 € utilizzabile quattro volte fino a 1600 €.

Se, invece, sei già iscritto al casinò, grazie al programma fedeltà potrai accumulare punti dopo ogni giocata, per poi convertirli in ricchi bonus.

Per quanto riguarda i bonus ricorrenti, fai particolare attenzione ai free spin offerti ogni settimana per 10 ore a partire dalla mezzanotte del giovedì, assolutamente da non perdere!

Metodi di pagamento e assistenza: 4,8/5

Il casinò online accetta i seguenti metodi di pagamento:

Visa

Mastercard

Postepay

PayPal

Bonifico bancario

Paysafecard

Neteller

Skrill

OnShop

Per tutti i metodi di pagamento, a eccezione del bonifico, l'accredito è istantaneo. I tempi di prelievo sono invece un poco più lunghi, da 3 a 5 giorni lavorativi.

Gli operatori del servizio clienti sono estremamente cordiali e rispondono via e-mail entro 24 ore, così come via Live Chat, dalle 10 alle 23. Al momento l'assistenza del casinò non è contattabile telefonicamente.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: 4,8/5

La navigazione da PC è eccezionale; la grafica è semplice, ma accattivante, il layout e i colori del sito contribuiscono a farti sentire proprio come in un vero casinò. I giochi sono facilmente filtrabili grazie alla comoda divisione in categorie e temi.

Una pecca da sottolineare è la mancanza di un'app mobile, alla quale il casinò sopperisce però con l'ottimizzazione del sito da browser anche per i display più piccoli, rendendo questa lacuna decisamente più sopportabile.

Valutazione finale: 4,9/5

>> Gioca subito su JackpotCity per sfruttare fino a 1600 € di bonus

2. NetBet - Il casinò online italiano che soddisfa i gusti di tutti





Pro

Più di 1500 giochi tra cui scegliere

Bonus di benvenuto fino a 200 €

Possibilità di guadagnare fino a 100 € con il programma di affiliazione

Assistenza clienti disponibile anche su WhatsApp

Contro:

Assistenza non disponibile 24 ore su 24

Sebbene non sia tra i più conosciuti nel mondo dei casinò online, NetBet è tranquillamente annoverabile tra i migliori al momento. La qualità che offre infatti è notevole, così come la sicurezza della piattaforma.

Questo operatore ha infatti sviluppato non uno, come invece fanno la maggior parte dei competitor, bensì due RNG (Random Number Generator), in modo da garantire ai propri giocatori la casualità assoluta in tutti i giochi offerti.

Vediamo nel dettaglio perché NetBet occupa con merito il secondo posto della nostra classifica dei migliori casinò online AAMS.

Selezione di giochi: 4,9/5

Con oltre 1500 titoli di slot machine, NetBet è stato pensato per soddisfare i gusti di tutti. Le slot, oltre 1000, sono suddivise in moltissime sottocategorie differenti, così da facilitare al meglio la ricerca del tuo titolo preferito.

Promosso a pieni voti anche il casinò live, dove, a qualsiasi ora del giorno, è possibile giocare a tutti i giochi da tavolo principali come baccarat, roulette e blackjack interagendo con croupier reali.

Bonus: 4,6/5

Registrandoti sul casinò online come nuovo utente riceverai automaticamente 10 € di bonus benvenuto, senza necessità di deposito, così come 100 free spin, una volta convalidato il proprio conto di gioco.

Effettuando poi il primo deposito, NetBet offre un bonus casinò fino a 200 €.

Ottimo anche il programma di affiliazione, tramite il quale è possibile guadagnare fino a 100 € di bonus portando nuovi utenti.

Metodi di pagamento e assistenza: 4,8/5

NetBet accetta i seguenti metodi di pagamento per il deposito e il prelievo:

Visa

Mastercard

Bonifico bancario

PayPal

Neteller

Skrill

Paysafecard

Postepay

L'accredito del deposito avviene entro pochi minuti per tutti i metodi di pagamento al di fuori del bonifico; il prelievo invece richiede fino a 2 giorni lavorativi se effettuato con PayPal, Neteller, Skrill e Paysafecard, mentre per gli altri metodo di pagamento sono necessari 3-10 giorni lavorativi.

L'assistenza è contattabile in ben 4 modi differenti: via WhatsApp, al numero +44 7935856894, tramite telefono (dalle 14 alle 20), al numero +39 0694803332, via Live Chat, dalle 10 alle 22 e via e-mail.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: 4,6/5

NetBet offre una navigazione semplice ed intuitiva, sicuramente adatta a tutti gli utenti. L'esperienza di gioco è fluida sia da desktop, che da mobile, grazie alla versione browser ottimizzata per mobile.

La grafica, però, soprattutto se paragonata a quella di altri siti, risulta essere alquanto datata, sicuramente migliorabile.

Valutazione finale: 4,8/5

>> Gioca subito su NetBet per sfruttare fino a 200 € di bonus

3. LeoVegas - Top bonus tra i migliori casinò online italiani

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro:

Bonus casinò fino a 1000 € e casinò live fino a 2000 €

Bonus giornaliero del 50% sul deposito

Oltre 50 giochi live

Ottima app sia per Android che iOS

Live chat attiva tutti i giorni 24 ore su 24

Contro:

Assistenza non disponibile telefonicamente

Interfaccia poco ricercata

LeoVegas, azienda svedese, è stata fondata nel 2011 ed è entrata a far parte del mercato dei casinò online in Italia con licenza AAMS numero 15011 nel 2017, quando ha acquistato Winga srl.

Nel 2020 il casinò è riuscito ad addirittura raddoppiare il proprio fatturato rispetto all'anno precedente, conquistandosi così un posto tra i top siti casinò AAMS italiani.

Ma non tergiversiamo oltre, scopriamo perché i bonus e le promozioni del casinò dei leoni ti faranno perdere la testa!

Selezione di giochi: 4,7/5

Su LeoVegas è decisamente impossibile annoiarsi; il casinò offre oltre 800 titoli di slot, che vengono aggiornati continuamente con giochi appena lanciati sul mercato. Promossa a pieni voti anche la sezione dedicata ai giochi da tavolo, che conta oltre 30 titoli.

La ciliegina sulla torta del catalogo di giochi è poi il casinò live, che offre giochi in live streaming 24 ore su 24, disponibili anche con croupier italiani, semplicemente perfetto per chi mastica poco l'inglese!

Bonus: 4,9/5

Quando si tratta di bonus e promozioni, LeoVegas è sicuramente il casinò online che al momento propone premi e incentivi migliori.

Iscrivendoti al casinò, infatti, hai diritto immediatamente a 25 free spin; effettuando un deposito, poi, potrai ricevere fino a 1000 € e 200 giri gratis per i giochi casinò e fino a 2000 € per il casinò live, cifre mai viste prima su nessuno dei migliori casinò online!

Metodi di pagamento e assistenza: 4,7/5

Il casinò accetta i seguenti metodi di pagamento:

Carte di credito/debito Visa e Mastercard

Postepay

ApplePay

Paysafecard

PayPal

Skrill

Sofort

Klarna

Trustly

Bonifico bancario

Gli accrediti, eccezion fatta per il bonifico, avvengono in modo istantaneo, mentre i prelievi sono immediati per Apple Pay, PayPal e Skrill. Per bonifico e carte richiedono 2-5 giorni lavorativi. Non è invece purtroppo possibile ritirare con Klarna e PaySafeCard.

Il casinò offre assistenza via e-mail, all'indirizzo support-it@leovegas.com. Purtroppo al momento non è disponibile un'assistenza telefonica per l'Italia, ma non temere, puoi contattare il casinò in qualsiasi momento via chat.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: 4,8/5

La grafica del sito è molto semplice e pulita; le sezioni sono organizzate in maniera ottima e gli appositi filtri permettono di cercare per sottocategorie. Il sito è molto veloce su browser sia da desktop, che da mobile.

LeoVegas, inoltre, già da diversi anni ha lanciato la sua app per smartphone e tablet, diventando così uno dei migliori casinò per chi vuole giocare davvero dappertutto.

Valutazione finale: 4,7/5

>> Gioca subito su LeoVegas per sfruttare fino a 1000 € di bonus

4. PokerStars - Il top casinò online con la migliore esperienza di gioco in Italia





Pro:

Top casinò online per il poker

Grafica e navigabilità senza paragoni

Applicazione mobile per giocare a poker dovunque tu sia

50 free spin senza deposito e fino a 500 sul primo deposito

Contro:

Catalogo di giochi live migliorabile

Bonus di benvenuto non molto ricco

PokerStars è stata fondata in Costa Rica nel 2001; l'azienda ha poi acquisito popolarità negli anni grazie all'organizzazione di diversi importanti tornei di poker ai quali hanno partecipato star del tavolo verde, come Chris Moneymaker.

In Italia il sito esiste dal 2011, con la licenza Aams 15023, dove, nel 2020 è arrivato a rappresentare oltre l'11% dell'intero mercato dei casinò online per fatturato.

Selezione di giochi: 4,7/5

PokerStars, malgrado il nome, non si limita esclusivamente alla nicchia del poker; il casinò ha infatti un'offerta decisamente ampia, disponendo di quasi 800 slot machine e 17 titoli tra giochi di carte e da tavolo.

L'unico aspetto migliorabile per quanto riguarda il catalogo di giochi è il casinò live, che presenta un'offerta alquanto scarna.

Bonus: 4,6/5

La registrazione su PokerStars è molto rapida e, nel giro di un paio di minuti, l'utente riceve 50 giri gratis da utilizzare sulle slot machine.

Inoltre, in seguito al primo deposito, con una ricarica di 50€, si ha diritto a 500 ulteriori free spin, oltre a un bonus istantaneo pari al 100% dell’importo fino a 100 €.

Degno di nota è anche il programma fedeltà del casinò, tramite il quale si accumulano ricompense di 6 differenti tipi e, migliore sarà la ricompensa, più ricco il bonus ricevuto!

Metodi di pagamento e assistenza: 4,7/5

Il casinò accetta i seguenti metodi di pagamento:

Visa

Mastercard

Maestro

PayPal

Bonifico bancario

Apple Pay

MuchBetter

Neteller

Skrill

Paysafecard

Ricarica Cash PokerStars.it

Neosurf

Bonifico a parte, tutte le modalità di deposito prevedono un accredito immediato, mentre per il prelievo si hanno transazioni istantanee solo con PayPal, Skrill, Neteller e MuchBetter. Per i bonifici, così come per le carte Maestro e Visa, le attese sono di 3-5 giorni lavorativi. Il prelievo non è disponibile tramite carte Mastercard e Paysafecard.

L'assistenza è disponibile via live chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; è inoltre contattabile anche via e-mail tramite l'apposito form disponibile sul sito.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: 4,9/5

La grafica del casinò è decisamente moderna; il sito vuole evidentemente ricreare l'atmosfera che si può trovare al tavolo di gioco di un vero e proprio casinò e riesce perfettamente nell'intento.

Anche la compatibilità mobile è ottima, sia che si apra il sito da browser, sia che si giochi tramite l'applicazione mobile, disponibile sia per iOS che Android.

Valutazione finale: 4,6/5

>> Gioca subito su PokerStars per sfruttare fino a 100 € di bonus

5. William Hill - Il migliore casinò online per gli amanti delle slot in Italia





Pro

Catalogo giochi molto ampio e oltre 800 slot

Jackpot progressivi fino a 1 milione di euro

Casinò live molto ricco

Programma fedeltà interessante

Contro:

Bonus di benvenuto disponibile per pochi metodi di pagamento

Tutti coloro che sono interessati al mondo dei casinò online hanno sentito nominare William Hill almeno una volta; questo perché si tratta di uno dei casinò online sicuri più famosi e rinomati al mondo.

Il sito, con licenza AAMS 15038, è infatti attivo in ben 175 Paesi e conta 14 milioni di utenti attivi ogni giorno; numeri davvero invidiabili e che lo rendono a tutti gli effetti uno dei migliori casinò online in circolazione.

Selezione di giochi: 4,9/5

Con oltre 800 titoli di slot, William Hill è il sogno di tutti gli amanti dei rulli.

Su questo casinò è infatti possibile trovare slot per tutte le esigenze di gioco e le aspettative di vincita; dalle classiche con puntate di pochi centesimi, fino alle slot con jackpot progressivo, che offrono montepremi eccezionali, addirittura fino a un milione di euro!

Ben fornita poi anche la sezione relativa ai giochi da tavolo e quella del Poker, che, oltre ad avere un buon numero di tavoli, offre anche la possibilità di iscriversi a tornei.

Bonus: 4,5/5

Effettuando il primo deposito su William Hill, si ricevono 20 € di bonus; il casinò offre poi un bonus progressivo fino a 1000 €, che deve essere giocato un minimo di 40 volte per poterlo convertire in bonus reale.

Più allettante del bonus di benvenuto, che ha requisiti di puntata un po' più alti della media, sono le promozioni ricorrenti offerte dal casinò ai propri giocatori. William Hill offre cashback settimanali, con il fine di promuovere le nuove slot introdotte, grazie ai quali è possibile accumulare bonus fino a 200 €.

Metodi di pagamento e assistenza: 4,7/5

Su William Hill troviamo i seguenti metodi di pagamento disponibili:

Visa

Mastercard

PayPal

Bonifico bancario

Apple Pay

Neteller

Skrill

Paysafecard

Postepay

Voucher William Hill

Il bonifico è l'unico metodo di pagamento per cui non è possibile l'accredito istantaneo, mentre per quanto riguarda il prelievo, è disponibile l'accredito immediato per Neteller, Skrill, PayPal e Apple Pay. Per bonifico e carte sono necessari 1-3 giorni lavorativi.

Il servizio clienti del sito è sempre disponibile via chat, rispondendo entro pochi minuti. I giocatori possono poi contattare il sito via e-mail all'indirizzo casino@williamhill.it o telefonicamente all'800 977 631.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: 4,8/5

Già a un primo sguardo, si capisce come William Hill voglia essere un casinò online adatto a tutti. La navigazione è infatti molto intuitiva, anche per i giocatori meno esperti. L'esperienza di gioco è poi ottima anche da mobile, sia tramite l'app nativa del sito, sia tramite browser.

Valutazione finale: 4,6/5

>> Gioca subito su PokerStars per sfruttare fino a 1000 € di bonus

Cosa deve avere un sito per essere tra i migliori casino online italiani?

Catalogo di giochi: non fare annoiare i giocatori è fondamentale; per questo, inseriamo nella classifica di migliori casinò online in Italia solamente siti con centinaia di titoli e che abbiano ampia scelta in tutte le categorie, sia di slot, che giochi da tavolo e di casinò live.

Bonus: nella nostra lista di migliori casinò online sicuri troverai esclusivamente casinò che offrono bonus di almeno 100 €. Prediligiamo poi casinò con programmi fedeltà o, almeno, che prevedano offerte ricorrenti.

Metodi di pagamento e assistenza: entrano a far parte della lista dei migliori casinò in Italia solamente siti che mettono a disposizione dei giocatori una scelta di almeno 5 metodi di deposito e prelievo e che abbiano una chat attiva per almeno 12 ore al giorno.

Esperienza di gioco e compatibilità mobile: per venire annoverati nella lista dei migliori casinò online sicuri in Italia, i siti che analizziamo devono necessariamente garantire all'utente una navigabilità fluida e senza bug, sia da desktop, che da mobile.

FAQ sui migliori siti di casinò online Italia

Quali sono i migliori bonus offerti dai casinò online?

I casinò online generalmente prevedono sia un bonus di benvenuto per i neo iscritti, che offerte ricorrenti o programmi fedeltà per i giocatori che già possiedono un account sul sito.

Iscrivendoti su LeoVegas, per esempio, potrai ottenere fino a 2000 € di bonus; oppure, registrandoti su NetBet, riceverai 10 € senza la necessità di depositare alcun importo.

Su JackpotCity Casino, invece, potrai aderire al programma fedeltà, accumulando punti ogni volta che giochi, per poi convertirli in ricchi premi!

Come faccio a capire se un casinò online è sicuro?

I casinò online in Italia , per essere sicuri e legali devono necessariamente avere licenza Aams. JackpotCity Casino, NetBet, LeoVegas, PokerStars e William Hill sono alcuni esempi di casinò con ottima reputazione e licenza ADM, pertanto casinò sicuri su cui giocare.

Quali sono i casinò online migliori?

LeoVegas, NetBet, William Hill e PokerStars sono sicuramente siti tra i migliori in Italia, grazie all'esperienza di gioco che offrono, alla loro sicurezza e alla varietà di giochi.

Tuttavia, al momento il migliore è senza ombra di dubbio JackpotCity Casino, che offre una qualità di giochi senza eguali, ricchi jackpot e soprattutto un bonus pari al 100% del valore del tuo primo deposito, fino a ben 600 €.

Uno sguardo ai migliori casino online italiani con licenza Aams

Quali sono le caratteristiche che rendono unici i casinò online della nostra lista?

JackpotCity Casino: si tratta del casinò online numero uno per diversi motivi: la qualità di giochi offerta, l'allettante bonus, il programma fedeltà altamente remunerativo, e l'ottima esperienza di gioco anche da mobile. L'iscrizione richiede una manciata di minuti, non attendere oltre, fiondati sul bonus di 400 € di JackpotCity!

NetBet: se sei una persona che si annoia in fretta della solita routine, NetBet potrebbe fare al caso tuo. Con la sua offerta di oltre 1500 titoli, è impossibile non trovare il gioco perfetto per te. Iscriviti ora utilizzando il codice 10NETBET e ricevi subito 10 € gratis!

LeoVegas: il bonus di benvenuto su LeoVegas non è per i deboli di cuore. Fino a 1000 € sul casinò per tutti i nuovi utenti, che altro aggiungere? Se ti registri ora, avrai diritto anche a 25 free spin senza deposito!

PokerStars: se stai cercando un sito che ti faccia sentire come se fossi a un tavolo da poker a Las Vegas, sei nel posto giusto! Scopri perché PokerStars è uno dei casinò online con più visite, utilizza il codice ITALY500 e ricevi fino a 550 free spin sul tuo primo deposito!

William Hill: oltre a essere una pietra miliare del settore dei casinò online, William Hill è il paradiso per chi ama giocare alle slot. Il sito ha infatti una scelta di 800 titoli, con jackpot progressivi che raggiungono anche il milione di euro! Effettua il tuo primo deposito, verifica il tuo conto e ricevi subito fino a 1000 € di bonus!

Come iscriversi al miglior casinò online in Italia?

Generalmente, iscriversi a un casinò online non richiede più di una manciata di minuti. Se non lo hai mai fatto e temi di poter commettere qualche errore, non temere, segui la nostra guida e in un batter d'occhio avrai un account su JackpotCity Casino, il miglior casinò online Aams al momento!

1. Inserire i propri dati

Dalla home di JackpotCity, clicca su "Registrati"

Inserisci poi i tuoi dati nei campi corrispondenti

Clicca su "Fase successiva"

Leggi e accetta i Termini e Condizioni del casinò, per poi cliccare su "Registrati"

2. Attivare l'account

Apri la tua casella di posta e, una volta ricevuta l’e-mail di JackpotCity, clicca su "Gioca"

Inserisci i tuoi dati di accesso dopo aver cliccato su "Login"

3. Ricaricare il conto di gioco

Dal tuo conto di gioco clicca su "Ricarica"

Decidi quanto depositare e con che metodo di pagamento effettuare la ricarica, poi clicca su "Deposita"

Ora sei pronto per giocare sul miglior casinò online in Italia!

Sei ancora indeciso su quale casinò online italiano scegliere?

La scelta sempre più ampia di casinò online in effetti può confondere le idee, ma non temere, qualunque sito tu scelga dalla nostra lista dei migliori casino online sicuri Aams, non puoi sbagliare!

Ti suggeriamo di cominciare con Jackpot City Casino, poiché, grazie alla qualità dei suoi giochi e al bonus che offre, siamo sicuri non rimarrai deluso!