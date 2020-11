Ibrahimovic, 5-7 gare out: le partite del Milan senza Zlatan. Ibra vs Fifa21

Ibrahimovic, 5-7 gare out: ecco le partite del Milan senza Zlatan

Zlatan Ibrahimovic resterà fuori 3-4 settimane per l'infortunio rimediato a Napoli (lesione al bicipite femorale), nella vittoria per 3-1 del Milan contro la squadra di Gattuso. In ogni caso ci sarà un nuovo controllo tra dieci giorni e sarà più semplice fare il punto sul rientro in campo di Zlatan. Al momento oltre ai prossimi 3 match (trasferta a Lille, in casa con la Fiorentina e con il Celtic), i rossoneri dovrebbero fare a meno di Ibra anche nella sfida di Marassi contro la Sampdoria del 6 dicembre e nel match sul campo dello Sparta Praga del 10. Un’ipotesi per il rientro potrebbe essere il 13 dicembre con il Parma o tre giorni dopo a Genoa.

Di sicuro il Milan spera di avere Ibrahimovic pienamente recuperato nelle due insidiose partite prima di Natale: contro il Sassuolo di De Zerbi (il 20 dicembre al Mapei Stadium) e con la Lazio (il 23 dicembre al Meazza). Come riporta il Corriere della Sera, Zlatan non tornerà in Svezia dalla sua famiglia, ma già in queste ore è a Milanello per intraprendere la sua corsa contro il tempo: Ibra non vede l'ora di rientrare e continuare a trascinare il suo Milan, dopo un inizio di stagione che ha visto lui segnare 10 gol in 8 partite di campionato (e lui ne ha giocate 6) e la squadra volare in cima alla classifica con 20 punti.

Ibrahimovic contro Fifa e FIFPro per i diritti di Fifa21: "Fanno i soldi col mio volto"

Zlatan Ibrahimovic si arrabbia con Fifa e FIFPro (il sindacato mondiale dei giocatori) per l'utilizzo del suo nome e del suo volto nel videogioco Fifa prodotto da Electronic Arts (EA). "Chi ha autorizzato Fifa EA Sport a usare il mio nome e il mio viso? Non mi era stato detto che fossi un membro FIFPro e, se è così, sono stato registrato senza essere stato effettivamente informato, in modo dubbio. E una cosa è certa, non ho mai permesso a Fifa o FIFPro di fare soldi con me", ha scritto l'attaccante del Milan si Twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

EA risponde a Ibrahimovic: "Rispettiamo gli accordi"

"Fifa è il videogioco di calcio leader nel mondo, e per creare un'esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerose leghe, squadre e talenti per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, Fifpro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio degli atleti e dei loro sindacati"