Ibrahimovic a Sanremo: yacht da 20 milioni. Campo da calcio, palestra e...

Ibrahimovic a Sanremo 2021: la sua casa? Uno yacht da sogno

La casa di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo in questi giorni di Festival è lo yacht "Unknown" (versione extralusso del Riva 100 Corsaro). Un gioiello da 20 milioni di euro, lungo 26 metri e c'è pure un piccolo campo da calcio. Quando l'attaccante del Milan ha raggiunto il porto delle città ligure è stato accolto da una banchina decorata in suo onore con una mini area di rigore con erba sintetica e linee bianche. A fianco si trova Aurelia, lo yacht di Alessandro Del Piero (l'ex capitano della Juventus però non è presente a Sanremo in questi giorni), ribattezzato '10', il numero magico di Pinturicchio.

Nello yacht di Zlatan - dotato di bar e salone - ci sono cinque cabine e possono essere ospitate dieci persone oltre all'equipaggio (composto da cinque membri). Oltre al campetto di calcio, la 'casa' sanremese di Ibrahimovic è dotata di una palestra super attrezzata che il fuoriclasse rossonero utilizza per proseguire il suo recupero fisico dopo l'infortunio muscolare accusato nel match vinto 2-1 dal Milan domenica sera sul campo della Roma. «Unknow», è stato acquistato da Ibrahimovic nell’estate del 2018 dal cantiere italiano Riva.