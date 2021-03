Ibrahimovic, stop lungo: sarà tutto per Sanremo. Le gare out con il Milan

Tegola sul Milan: l'infortunio di Ibrahimovic è una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. L'attaccante rossonero verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. Tradotto: Zlatan salterà certamente Milan-Udinese, Verona-Milan, Manchester United-Milan e Milan-Napoli. Poi si vedrà quali saranno le sue condizioni. Decadono tutti i problemi logistici sulla settimana del Festival di Sanremo 2021: secondo il programma originario infatti Ibrahimovic avrebbe dovuto tornare a Milano mercoledì per l'incontro con l'Udinese e poi, dopo la finale della manifestazione canora (sabato 6 marzo) avrebbe dovuto raggiungere i compagni per la trasferta al Bentegodi. Ma i due match a questo punto non potrà giocarli. Ibra a essere ottimisti potrebbe sperare di recuperare per il ritorno di Europa League contro il Manchester United (18 marzo, ma è ipotesi difficile al momento) o per la trasferta sul campo della Fiorentina in programma il 21. Anche se, la sosta delle nazionali potrebbe suggerire un rientro in sicurezza il 3 aprile con la Sampdoria a San Siro.

Calhanoglu e Rebic, i tempi di recuperi dei due giocatori del Milan

Cattive notizie anche per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turno ha un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra: il numero 10 del Milan verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. La speranza potrebbe essere di rivederlo per Milan-Manchester United.

Le buone notizie a Casa Milan arrivano almeno da Ante Rebic: gli esami per il problema all'anca non hanno evidenziato lesioni, dando infatti esito negativo. L'attaccante croato (tra i più in forma nella vittoria sul campo della Roma) dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli a breve. Possibile già nella sfida infrasettimanale contro l'Udinese (in cui il Milan altrimenti rischia di avere solo Rafael Leao come attaccante) o al massimo domenica a Verona. Pioli che nei prossimi giorni potrebbe recuperare anche Mario Mandzukic che sta recuperando dal lieve problema muscolare: senza Ibrahimovic il rientro dell'ex campione della Juventus sarebbe molto importante.