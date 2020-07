Ibrahimovic: "Al Milan sto giocando gratis. Rangnick chi è?"

Ibrahimovic: "Ibra non è un giocatore da Europa League. Milan non è club da Europa League"

"Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League". Sono alcune anticipazioni dell'intervista di Zlatan Ibrahimovic a Sportweek. Lo svedese ha parlato del suo futuro e la sensazione è che sia lontano dal Milan dopo il termine di questo campionato che vede i rossoneri alla rincorsa del quinto posto (sono settimi a due punti da Napoli e Roma) valido per l'Europa League, mentre la zona Champions è ormai sfumata da tempo.

Ibrahimovic: "Difficile rimanga al Milan. Rangnick chi è?"

"Ho parlato per me e per la squadra, è stato un confronto necessario. Non era cattiveria la mia. Ma bisogno di avere spiegazioni sul futuro, il mio e quello del Milan.​ Con Gazidis c'è stato un faccia a faccia necessario, ma se la situazione è questa sarà difficile che io rimanga qui. Rangnick chi è? Non so chi sia", dice Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic: "Al Milan sto giocando gratis"

"Sono nato per giocare a calcio e sono ancora il migliore. Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa, Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League - le parole di Ibra - Ora al Milan sto giocando gratis, soltanto per passione. Vediamo come sto tra due mesi. Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente".