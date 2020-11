Ibrahimovic, falliti 4 degli ultimi 6 rigori. "Il prossimo lo lascio a Kessie"

Ibrahimovic: "Il prossimo rigore lo lascio a Kessie"

"Un disastro, il prossimo rigore lo lascio a Kessie", dice Ibrahimovic sorridendo al termine di Milan-Verona. Lo svedese ha salvato i rossoneri segnando il gol del pareggio al 93°, ma nel corso della ripresa (sull'1-2) ha fallito un penalty che forse avrebbe dato ai rossoneri il tempo di andare a caccia della vittoria (match dominato dal Diavolo, con traversa di Zlatan, super parate di Silvestri e due gol annullati).

Ibrahimovic, falliti 4 degli ultimi 6 rigori

Ibra prima di questo rigore, ne aveva sbagliato uno nella partita vinta con lo Sparta Praga (scheggiando la traversa), quello nel derby contro l’Inter (parata di Handanovic, poi sulla ribattuta gol di Zlatan) e se ne era fatto parare uno da Cragno in Milan-Cagliari (ultima dello scorso campionato). Complessivamente sono quattro degli ultimi sei.

"La faccia è arrabbiata, ovvio – le parole di Ibrahimovic a Sky Calcio Club - Il pareggio non va bene, tante occasioni e il rigore sbagliato, penso che il prossimo lo lascio a Kessié. Ma è arrivato un punto, è importante non perdere la fiducia ma è chiaro che, con questa classifica, vogliamo vincere tutte le partite". L'attaccante del Milan poi scherza sull'episodio prima di calciare il rigore, con il portiere Silvestri che qualche istante prima del tiro gli ha urlato "L'ultimo l'avevi sbagliato, eh?": "Aveva ragione, l'ultimo l'ho sbagliato", la battuta di Ibra.

Ibrahimovic-Milan, Zlatan scherza sul rinnovo: "Dopo il rigore, è difficile..."

Zlatan poi torna sull'episodio della reazione dopo la sostituzione in Milan-Lille: "Ce l'avevo con me stesso. Ci sono tante partite da fare, quando la fatica entra in testa non è possibile stare sempre al 100%. Meno male che arriva questa sosta adesso, così stacco e riposo un po'. Anche in questa partita mi mancava lucidità e cattiveria davanti alla porta, non c'ero. Non voglio riposare? Se Pioli mi dice che devo giocare 45 minuti, io da professionista lo faccio. Ricordo l'Europa League dai tempi del Manchester United, è molto pesante perché generalmente il giovedì è un giorno di riposo. Ma io mi sento come un bimbo, voglio giocare. Poteva essere anche il contrario, cioè che non riuscivo a giocare più, quindi è meglio così".

Capitolo rinnovo. Ibrahimovic è in scadenza a fine anno. "In tempi non sospetti ho detto che i giocatori in scadenza non erano solo Donnarumma e Calhanoglu. Io ho giocato fino a 41 anni con questa maglia, ogni giocatore è diverso dagli altri, Ibra è speciale", aveva detto Paolo Maldini a Sky Sport. il fuoriclasse del Milan ci scherza su: "Dopo il rigore sbagliato, è difficile". Sul duello con Cristiano Ronaldo e la mancanza di vittorie di Champions League e Pallone d'Oro, Ibra ha le idee chiare: "Decidete voi chi è il più forte. Non mi disturba più di tanto non aver vinto dei trofei. È bello vincere, ma non mi serve questo per dire che sono forte. Sto giocando e sto provando a fare il mio meglio per aiutare i miei compagni".

Milan-Verona: Ibrahimovic premiato come MVP di ottobre in Serie A