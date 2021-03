Ibrahimovic, il motociclista: "Voleva guidare. Gli ho dato il casco e..."

Sanremo, parla il motociclista: "Voleva guidare Ibra! Mia moglie non mi credeva"

SANREMO: IL MOTOCICLISTA CHE HA 'SALVATO' IBRAHIMOVIC, 'CHE EMOZIONE, GLI HO DATO IL MIO CASCO' - "Ho 49 anni, non ho mai rubato, ho sempre lavorato onestamente e nessuno mi ha mai telefonato. Oggi vengo inondato di chiamate per aver dato un passaggio a IBRAHIMOVIC. Buffo no, come si diventa famosi?" Lo racconta all'Adnkronos Franco Nocera, imprenditore nel settore edile, diventato 'l'eroe di Sanremo' per aver salvato dal traffico il bomber del Milan e portandolo all'Ariston in tempo. E stato lui, in sella al suo T-Max, ad esser stato fermato dall'autista di IBRAHIMOVIC in strada.



Sanremo 2021, Ibrahimovic ritarda per incidente in autostrada,

arriva chiedendo passaggio a un motociclista. Video

"Ieri pomeriggio c'è stato un grosso incidente e hanno chiuso l'autostrada in entrambe le direzioni e tutto il traffico si è riversato sulla via Aurelia. Per quello ho deciso di uscire in moto - racconta - Verso le 19,45, da Albenga, stavo tornando verso casa a Borgio Verezzi, direzione Ventimiglia-Genova".

"Visto che l'Aurelia era bloccata, sono andato piano piano sulla corsia di mezzo e all'altezza di Borghetto ho trovato questo van nero con due persone a bordo e mi è sembrato di vedere Ibra. Quando l'autista se n'è accorto, ha abbassato il finestrino e proprio Ibra mi ha chiesto di accompagnarlo a Sanremo. Gli io risposto che non c'era problema, che lo avrei portato. Avevo un casco sotto alla sella dello scooter, è sceso e mi sono visto una 'montagna' davanti. Per me, che sono alto un metro e settanta, è veramente enorme".

"E salito, voleva guidare lui ma no, gli ho detto che non se ne parlava. Ho chiamato mia moglie per avvertirla, ovviamente sulle prime non mi ha creduto - continua Franco - e mi ha detto di andare subito a casa. Ho dato a Ibra il mio casco, più largo, e io mi sono infilato quello stretto di mia moglie. Ci siamo così messi in moto direzione Sanremo, ho preso l'autostrada ad Albenga, io che da motociclista del fine settimana non l'avevo mai presa prima, e sono uscito a Riva di Taggia. Quanto ero teso ad avere IBRAHIMOVIC dietro di me, io milanista che finché si poteva andavo pure allo stadio. Che emozione incredibile, è stato tutto talmente inaspettato e veloce che nemmeno ho realizzato. Nemmeno sono riuscito a fare un selfie. Quando siamo arrivati a Sanremo mi ha stra-ringraziato, è una persona molto umana, che mi ha messo a mio agio. Si sono fidati di me e fortunatamente non sono un serial killer - scherza - anche se con Ibra sarebbe stato difficile considerata la sua mole".

SANREMO 2021: IBRAHIMOVIC, 'PASSAGGIO IN MOTO VERSO ARISTON PERCHE' AMA SENZA DI ME NON CE LA FA'

Sanremo, Ibrahimovic racconta il viaggio in moto verso l'Ariston - "Ieri è stata una serata rocambolesca, è iniziata con un incidente in autostrada, siamo rimasti fermi per tre ore. Ma dovevo arrivare prima, perché Ama sembra Ibra non ce la fa". Con ironia Zlatan Ibrahimovic ripercorre l'avventura che lo ha visto protagonista suo malgrado ieri sera quando, a causa di un incidente in autostrada, si è visto costretto a farsi dare un passaggio da un motociclista per raggiungere il palco dell'Ariston. Il campione del Milan ieri in diretta ha fatto vedere un video che lo mostrava in moto con la mascherina mentre percorreva una galleria. "Sapevo che nessuno mi avrebbe creduto e così ho fatto un video, e visto che solo il mio autista e la mia guardia del corpo sapevano quello che stavo facendo avevo addosso un Gps per seguire il mio percorso e controllare dove stessi andando", ha rivelato Ibra. Al motociclista, l'attaccante milanista ha detto: "Guido io così tu non sei responsabile, e quando siamo arrivati ha ammesso che era la prima volta che andava in autostrada", ha rivelato il campione. Che, una volta arrivato in teatro ha ammesso di aver avuto "bisogno di extratempo per calmarmi, avevo troppa adrenalina"