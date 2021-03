Ibrahimovic a Sanremo con un passaggio in moto. E sul palco con Mihajlovic...

Zlatan Ibrahimovic arriva in ritardo alla terza serata del Festival di Sanremo: l'attaccante del Milan rimane bloccato a causa di un incidente in autostrada «Ho fermato un motociclista per fortuna che era milanista», racconta Ibra. Poi il duetto con Sinisa Mihajlovic: canta 'Io vagabondo' assieme ad Amadeus e Fiorello.

Ibrahimovic-Mihailovic, spettacolo a Sanremo 2021. "Cominciò tutto con una testata"

Divertente duetto tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic sul palco di SANREMO 2021. Il tecnico del Bologna e l'attaccante del Milan, grandi amici dai tempi delle sfide in campo, hanno scherzato insieme ad Amadeus ricordando l'origine del loro rapporto fraterno. "Comincio' tutto con una testata", ha spiegato Mihajlovic citando una sfida tra Inter e Juventus dell'aprile 2005, con Ibra poi squalificato dal giudice sportivo. "Quando poi e' venuto all'Inter volevo ridargli la testata: noi dimostriamo cosi' l'affetto", ha sorriso il tecnico del Bologna.

Sanremo 2021, Mihajlovic-Ibrahimovic. Sinisa: "Lui ha giocato, io ho vinto la Champions". E Zlatan...

Sinisa Mihajlovic, Zlatan Ibrahimovic, Amadeus (Lapresse)



"E' il nostro amore - ha ammesso lo svedese - Sinisa e' un grande amico, un gladiatore, una persona che sa cos'e' il coraggio. Cosa gli invidiavo da giocatore? Tirava le punizioni come io tiro i rigori. E non parlo di quest'anno al Milan". "Ci sono calciatori che hanno giocato e calciatori che hanno vinto - ha replicato Mihajlovic prendendo in giro Ibrahimovic - Lui ha giocato, io ho vinto la Coppa dei Campioni". "Ma c'e' ancora tempo", ha promesso l'attaccante del Milan, vicino ai 40 anni ma ancora in campo.

Sanremo 2021, Ibrahimovic-Mihajlovic con Fiorello-Amadeus diventano gli Abbadeus

Ibrahimovic ha poi raccontato di aver vissuto molto male la malattia di Mihajlovic, una leucemia scoperta nell'estate 2019, "un male perfido - ha ribadito il tecnico del Bologna - arrivato all'improvviso, che da un giorno all'altro mi ha cambiato la vita". "Quando ho appreso la notizia non ho avuto subito la forza di chiamarlo, ho fatto passare qualche giorno. Non riuscivo a parlare per dargli forza - ha spiegato lo svedese - ma ci ha pensato lui a dare forza a me. Allora io gli ho chiesto se potevo dargli in qualche modo una mano, lui mi ha risposto di andare al Bologna perche' aveva bisogno di un attaccante". "So che sarebbe venuto volentieri, ma capisco la scelta del Milan - ha replicato Mihajlovic - E poi sarebbe stato un peccato avere Zlatan a Bologna con lo stadio vuoto per la pandemia". Poi l'atmosfera si alleggerisce ed entra sul palco Fiorello: i quattro cantano 'Io vagabondo' dei Nomadi, e il mattatore da subito il nome all'inedito quartetto: gli Abbadeus, citazione del gruppo svedese degli Abba in onore delle origini svedesi di Ibrahimovic. Risultato canoro discutibile, simpatia e sorrisi assicurati.

SANREMO 2021, IBRAHIMOVIC IN RITARDO: "60 KM IN MOTO PER SALVARE IL MIO FESTIVAL"

Sessanta chilometri in moto per raggiungere SANREMO, seppur in ritardo. Questa l'avventura raccontata da Zlatan Ibrahimovic, arrivato in ritardo alla terza puntata del Festival "per colpa di un incidente in autostrada che mi ha bloccato per tre ore in macchina", ha spiegato l'attaccante del Milan ad Amadeus. "A quel punto ho chiesto all'autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a SANREMO - ha proseguito Ibrahimovic mostrando un video girato sulla moto - Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada".