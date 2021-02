Ibrahimovic-Sanremo: Amadeus 'beffato', Milan-Udinese assieme al Festival

Zlatan Ibrahimovic non sarà sul palco del Festival di Sanremo 2021 mercoledì 3 marzo: infatti la Lega Serie A ha programmato Milan-Udinese alle 20,45. "Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì (3 marzo, ndr) per la partita contro l’Udinese poi tornerà e rimarrà con noi", aveva spiegato nelle scorse ore Amadeus. Secondo Tuttosport lo svedese potrebbe essere fisicamente sul palco dell'Ariston solo due sere (la prima e l'ultima), mentre nelle altre serate si potrebbe collegare da Milano.

SERIE A IL PROGRAMMA

Lazio-Torino (martedì 2/3 h. 18.30), Juventus-Spezia (martedì 2/3 h. 20.45), Sassuolo-Napoli (mercoledì 3/3 h. 18.30), Atalanta-Crotone (mercoledì 3/3 h. 20.45), Benevento-Hellas Verona (mercoledì 3/3 h. 20.45), Cagliari-Bologna (mercoledì 3/3 h. 20.45), Fiorentina-Roma (mercoledì 3/3 h. 20.45), Genoa-Sampdoria (mercoledì 3/3 h. 20.45), Milan-Udinese (mercoledì 3/3 h. 20.45), Parma-Inter (giovedì 4/3 h. 20.45)