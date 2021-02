Ibrahimovic starà 5 giorni a Sanremo. E per Milan-Udinese...

Ibrahimovic: 5 giorni a Sanremo durante il Festival

Zlatan Ibrahimovic starà a Sanremo per 5 giorni nella settimana del Festival. L'attaccante svedese sarà ovviamente in campo per Milan-Udinese, turno infrasettimanale che si giocherà mercoledì 3 marzo (orario da decidere, possibile che sia fissato dalla Lega Serie A di pomeriggio). Dunque niente elicotteri o vita da pendolare da Milano: Ibra sarà nella città ligure durante nel corso della manifestazione canora.

Ibrahimovic tra Sanremo 2021 e Milan-Udinese

“La decisione è stata presa. Ibra sa come organizzarsi, non rientrerà a Milano ogni giorno ma si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare”, ha spiegato Amadeus alla Gazzetta dello Sport. "Zlatan non si allenerà a Milanello ma andrà a Milano direttamente mercoledì per la partita contro l’Udinese, poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”.

Ibrahimovic, finale di Sanremo 2021 poi Verona-Milan

Sabato 6 marzo sarà in programma la finale del Festival 2021 a cui Ibrahimovic parteciperà. Poi Zlatan lascierà Sanremo per raggiungere il Milan direttamente a Verona dove la squadra di Pioli giocherà il match di campionato alle 15.

Ibrahimovic, Lukaku e il derby con Milan-Inter: parla Amadeus

Prima di Sanremo è in programma il derby. E Amadeus è un grande tifoso dell'Inter. "La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di Sanremo, davvero! Scrivere a Ibra? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo... gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo", le parole alla Gazzetta. Sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia: "Ibra non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l’adrenalina che scorre in certi momenti... sono due campioni fantastici".