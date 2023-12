Ibrahimovic torna al Milan, mentre l'ex rossonero Pato proprio in queste ore..

Pato, l'ex attaccante del Milan valuta il futuro in vista dell'addio al San Paolo

Alexandre Pato è alla ricerca di un nuovo club mentre si prepara a separarsi dal San Paolo per la terza volta. Il contratto del 34enne ex attaccante del Milan (51 gol in 117 presenze tra il 2007 e il 2013, sbarcò in rossonero a 18 anni appena compiuti e fu subito doppietta in un Milan-Napoli 5-2) scadrà il 31 dicembre e gli è stato detto che non rientra più nei piani del club.

Pato, offerta dalla Turchia per l'ex Milan. Ma lui...

Secondo quanto riportato dai media, Pato ha attirato l'interesse dell'Adanaspor turco (dove gioca Mario Balotelli), anche se la sua preferenza è quella di restare in Brasile.

Ibrahimovic e Pato (foto Lapresse)



Alexandre Pato ha trascorso solo 158 minuti in campo e ha segnato due gol dopo essere arrivato al San Paolo come svincolato nel maggio di quest'anno dopo un'esperienza In Major Soccer League con la maglia dell'Orlando City (26 presenze e 3 gol). Il centravanti brasiliano ha precedentemente rappresentato i sei volte campioni brasiliani della Serie A nella stagione 2014-15 e nella stagione 2019-2020, segnando 47 gol in 133 partite in entrambi i periodi. Pato in questi anni ha giocato anche in Cina (tra il 2017 e il 2019) con la maglia dei Tianjiin Tianhai (47 partite giocate con 30 reti) dopo un'avventura al Villarreal (14 presenze e 2 reti nella Liga 2016/2017)

