Ibrahimovic, ufficiale: le condizioni del suo ginocchio. Milan, Pioli rivela..

IBRAHIMOVIC, ADDIO EUROPEO CON LA SVEZIA

Addio Europei con la maglia della Svezia per Ibrahimovic. L'infortunio al ginocchio capitato all'attaccante del Milan (la sera del 3-0 rifilato dai rossoneri alla Juventus) non lascia speranze per un recupero in vista della rassegna continentale. "Ho parlato oggi con Zlatan Ibrahimovic che purtroppo ha annunciato che il suo infortunio gli impedira' la partecipazione agli Europei di questa estate. Ovviamente e' triste, soprattutto per se' ma anche per noi. Spero che torni in campo il prima possibile", ha detto il ct della Svezia, Janne Andersson.

IBRAHIMOVIC, MILAN: "TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI 6 SETTIMANE PER IBRA"

A sua volta il Milan ha comunicato che Ibra "è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane''.

IBRAHIMOVIC, PIOLI: 'OTTIMA NOTIZIA PER IBRA, NON C'E' PROBLEMA AL LEGAMENTO'

Ma una buona notizia sul ginocchio di Ibrahimovic c'è e l'ha data Stefano Pioli. "Il problema non interessa il legamento. La terapia conservativa permetterà a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita anche lui era sicuramente più sereno", ha spiegato l'allenatore del Milan. Dunque, i tifosi rossoneri possono stare sereni: Ibra sarà pronto e carico per l'inizio del nuovo campionato con la maglia del Diavolo (che in queste ore ha presentato la nuova divisa in vista del 2021/2022, qui video e foto).