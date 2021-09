Icardi, da bomber a fantasma: i compagni del PSG non lo vedono in campo

Icardi PSG, una storia d'amore mai sbocciata: l'argentino in tutto il secondo tempo con il Bruges ha toccato solo 6 palloni ed è finito 4 volte in fuorigioco

Ieri sera il Paris Saint Germain ha schierato per la prima volta il tridente da sogno Messi, Neymar, Mbappé nella sfida di Champions League contro il Bruges. Nonostante tre macchine da gol come poche si sono viste nella storia, i parigini non sono andati oltre al pareggio per 1-1 con i belgi. A segnare, tra l'altro, è stato Herrera. Nel secondo tempo il tecnico Pochettino ha dato largo spazio anche a Icardi, subentrato all'infortunato Mbappé, ma per l'argentino è arrivata la conferma di essere diventato un corpo estraneo.

Icardi nei suoi 42 minuti e 28 secondi giocati con il Bruges ha toccato solo 6 palloni, il numero più basso di tutti i giocatori scesi in campo per almeno 30 minuti nella prima giornata della Champions League. La colpa non è comunque solo dell'ex Inter, anche i compagni sembrano non vederlo. L'agentino ha infatti ricevuto solo 4 palloni giocabili. Per fare un confrono, Messi è stato servito 72 volte mentre Neymar 59. Estromesso dal gioco e forse anche dalle dinamiche interne alla squadra, Icardi con il Bruges con quei 6 palloni giocabili è riuscito a perderne 2. I restanti li ha passati a un compagno, con 2 errori. Non solo, il marito di Wanda Nara è finito anche 4 volte in fuorigioco in meno di un tempo, secondo record negativo in assoluto per la prima giornata di Champions League.