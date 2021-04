Icardi-Dybala, clamoroso scambio Juventus-Psg. Retroscena

Icardi-Dybala, clamoroso scambio Juventus-Psg. I dettagli

Icardi alla Juventus? Radiomercato torna a vestire Mauro di bianconero. L'attaccante argentino e la Signora è un accostamento che gira da anni, fin dai tempi in cui giocava all'Inter. Ma la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per celebrare le nozze. Secondo gli ultimi rumors infatti il Psg potrebbe lasciarlo partire e il ritorno in Italia a quel punto sarebbe un'ipotesi concreta. Possibile un clamoroso scambio con Paulo Dybala a Parigi. La Joya è in scadenza di contratto nel 2022 e, senza rinnovo, la Juve potrebbe pensare di venderlo subito per monetizzare. Una valutazione da 70 milioni sia per lui che per Icardi porterebbe a una doppia plusvalenza, rendendo l'affare interessante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Il rischio resta legato alla volontà di Dybala: sarà d'accordo a lasciare la Juventus o vorrà resterà a Torino nel suo ultimo anno di contratto, lasciando poi a parametro zero?

Icardi, Ronaldo e Mbappè: intrigo Psg, Juventus e Real Madrid

Nelle scorse ore va registrata anche un'altra voce su Icardi e la Juventus. Con Mbappé al Real Madrid (il francese è in scadenza nel 2022 ed è tentato dalle sirene blancos di Florentino Perez, non è scontato che voglia restare a Parigi anche se Leonardo è fiducioso sul suo rinnovo e quello di Neymar), il Psg, secondo rumors francesi potrebbe dare l'assalto a Cristiano Ronaldo. Ma l'ipotesi al momento non è caldissima...

Icardi-Juventus e la clausola tra Psg e Inter

Icardi alla Juventus sarebbe un affare anche per l'Inter: alla cessione al Psg, il club nerazzurro aveva inserito una clausola che avrebbe permesso di incassare 15 milioni se Maurito fosse poi stato rivenduto a una società italiana.