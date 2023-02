Ilario Castagner morto, il cordoglio web per l'ex allenatore del Perugia

Ilario Castagner morto, il cordoglio web dei tifosi

Il mondo del calcio dopo Sinisa Mihajlovic ha pianto ieri un altro big: all'età di 82 anni è morto Ilario Castagner, ex tecnico e calciatore del Perugia. L'annuncio è arrivato direttamente dal figlio Federico che in un post su Facebook ha scritto: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...".

Oggi sono tanti i tifosi che hanno lasciato sui social un messaggio di cordoglio, stima e affetto per il mister del "Perugia dei miracoli". “Un professionista e una grande figura di un calcio “vintage” che aveva nei suoi interpreti più umanità e altri valori smarriti nel calcio di oggi. Gli p mancato quel briciolo di fortuna per fare la storia. Storico il suo campionato a Perugia. Un altro capitolo di calcio che si chiude, lasciando un grande vuoto. Quel calcio fatto di uomini veri che inevitabilmente sta perdendo i suoi indimenticabili interpreti”, ha scritto un utente.

"Grazie per le emozioni che hai regalato e che hanno colorato la mia infanzia", gli ha fatto eco un altro. "La triste notizia non mi ha fatto gioire come volevo per la vittoria del derby. L'allenatore più importante della storica calcistica del Grifo", ha ammesso un tifoso. "Mi hai fatto vivere un sogno fantastico", ha chiosato un altro.

Addio a Ilario Castagner, chi era il mister del Perugia dei miracoli