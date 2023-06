Ilary non restituirà a Totti i Rolex da 80mila €. Il giudice: "Fate i turni"

Totti ottiene il centro sportivo, a Ilary la villa all'Eur e bonifico mensile

Continua la contesa in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per la separazione. A chiudere definitivamente la questione sui famosi Rolex da 80mila € ci ha pensato il giudice e non sono buone notizie per l'ex capitano della Roma che era sicuro di riaverli indietro. Il magistrato ha stabilito che i due dovranno trovare un accordo per chi e quando potrà indossare gli orologi di lusso. Dopo la separazione gli orologi erano rimasti nella disponibilità di Blasi, che li reclinava come regali dell’ex marito. Versione contestata da Totti, che pretendeva la restituzione rivendicandone la proprietà.

Su altri fronti, invece, il giudice si è schierato dalla parte di Ilary: la villa all'Eur per esempio è andata alla conduttrice Mediaset, alla quale i giudici hanno anche riconosciuto un assegno da 12.500 euro al mese per il mantenimento dei tre figli con cui è rimasta a vivere nella casa che divideva con Totti. Il pupone ha invece ottenuto le sue ragioni sul caso del centro sportivo Longarina, con l'ordinanza di sfratto per la società sportiva gestita dalla famiglia Blasi, che dal 30 giugno dovrà lasciare il centro in via di Castel Fusano. In quel centro dove è attiva anche la scuola calcio Totti Soccer school e un’area di Padel era stata acquistata dall’ex calciatore nel 2003.