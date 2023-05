Ilary Blasi replica a Noemi Bocchi su TikTok, il ballo con le figlie è virale

Ilary Blasi, balletto scatenato con le figlie. La conduttrice replica a Noemi Bocchi su TikTok

Ilary Blasi scatenata su TikTok. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, “in un momento di noia”, come sostiene lei stessa, si improvvisa ballerina insieme alle figlie Chanel e Isabel, rispettivamente di 15 e 7 anni.

Il video arriva proprio il giorno dopo la pubblicazione delle foto di Noemi Bocchi (diffuse da "Chi") immortalata insieme a sua figlia Sofia (11 anni) e con la piccola Isabel, pronte a partire per una gita. E come dicono i più maligni sui social, forse il balletto di "mamma Ilary" è arrivato per "recuperare terreno"?







Con loro, la showgirl ancheggia e si muove a ritmo di musica improvvisando scenette imperdibili per il pubblico dei social. Chanel, indubbiamente la più esperta, regala ai fan smorfie degne di un’attrice, mentre la più piccola Isabel si diverte tantissimo al fianco di mamma e sorella. Ma anche Ilary pare averci preso gusto.

La separazione Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno chiesto e ottenuto l’affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. La prima ordinanza emessa dal giudice incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre (vive a Roma Nord con Noemi Bocchi) e della madre (la villa contesa all’Eur assegnata alla Blasi), mentre per la piccola ci sarà un calendario preciso con i giorni in cui dovrà stare con l’uno o con l’altra. Intanto il lunedì – giorno in cui Ilary Blasi è a Milano per condurre l’edizione dell’Isola dei famosi – i ragazzi stanno col padre.