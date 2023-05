Isola dei Famosi, l'ex di Cristina Scuccia: "Il nostro fu grande amore ma..."

Cristina Scuccia, parla l'ex fidanzato Lucio Arcadipane: "Il nostro fu un grande amore, ma adesso non mi interessa più"

Cristina Scuccia è un vulcano di sorprese. L'ex suora, salita alla ribalta per la sua decisione di abbandonare velo e tonaca in seguito al successo di The Voice (il talent canoro di cui è stata vincintrice nel 2014), ha vissuto una storia d'amore prima di scegliere di dedicarsi a Dio. Lo ha rivelato lei stessa dall'Honduras, dove si è spogliata dei suoi vecchi abiti per vestire quelli di naufraga a L'Isola dei Famosi. "Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia".

Eppure, dall'Italia, il diretto interessato, Lucio Arcadipane, un postino di Ragusa intercettato dal settimanale Di PiùTv, non ha digerito le ultime dichiarazioni di Cristina Scuccia, sebbene abbia preferito tenersi alla larga dai pettegolezzi. "Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa...", questo il suo commento stizzito, dove si percepisce che il risentimento per le frasi che l’ex suora ha pronunciato nei suoi confronti è piuttosto forte e presente. Ciononostante, il loro è stato un grande amore, ricorda ancora il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, riportando una precedente intervista di nove anni fa all'ex fidanzato, il quale raccontò con tenerezza della relazione con Cristina.