Cristina Scuccia: "Ecco perchè sono diventata suora". La rivelazione spiazza

Cristina Scuccia: "Ecco perchè sono diventata suora". La confessione choc

È oramai noto il motivo per cui Cristina Scuccia, ex suora, ha deciso di abbandonare il velo. È sempre rimasta un mistero, invece, la ragione per cui la giovane concorrente dell’Isola dei Famosi abbia deciso di prendere i voti.

Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: "Ho sempre avuto un vuoto dentro". Poi la chiamata

Almeno fino ad ora: in uno dei tanti confronti verbali con i colleghi naufraghi, infatti, Scuccia ha parlato per la prima volta della sua vocazione. Dialogando con Pamela Camassa, Cristina si è lasciata andare e ha spiegato che quando ha visto le suore per la prima volta è successo in lei qualcosa. “In me si è svegliato questo desiderio e ho detto: ‘Forse allora c’è un posto per me nel mondo’, perché io ho sempre questo vuoto dentro, che mi sento che devo trovare un posto nel mondo. Se ce l’ho ancora? Sì, ancora un po’ ce l’ho. Pian piano sto riempiendo questo vuoto però ancora devo capire qual è il mio posto.” ha detto.

Cristina Scuccia: "Il mio obiettivo ora è raggiungere la felicità"

Forse ancora sta capendo cosa vuole Cristina Scuccia, però il suo obiettivo per il momento è la felicità. “È solo che la felicità è un obiettivo troppo alto, che però non è qualcosa che passa, è qualcosa che deve durare nel tempo. È fatta di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente, e quindi per questo è più faticoso il percorso verso la felicità.” ha sottolineato l’ex suora.