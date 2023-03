Un figlio con Noemi e una nuova casa. La nuova vita di Totti

Alex Nuccetelli torna a parlare della nuova vita di Francesco Totti con Noemi

Francesco Totti ha una nuova vita, una nuova compagna e nuova casa, fin qui sappiamo quasi tutto. Ad aggiungere nuovi particolari, è il suo fedele amico Alex Nuccetelli, sì proprio lui che due decenni fa è stato l'artefice dell'incontro tra l'ex n. 10 della Roma e Ilary Blasi. Il resto della storia e di come si è concluso il matrimonio lo sappiamo.

Alex Nuccetelli, l'amico di Francesco Totti rivela che...

In un'intervista a Novella 2000 e come si legge anche da Leggo, Alex Nuccetelli è stato a cena a casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi in quel di Via di Vigna Stelluti, nota strada a Nord della Capitale. Soprattutto, Nuccetelli commenta la nuova vita del 'Pupone': "La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all'Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d'accordo".

