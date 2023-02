Ilary Blasi non cede sui Rolex. Totti: "Ho le prove che non erano tuoi regali"

Totti-Ilary, la battaglia resta aperta sui Rolex

Passi avanti sull'accordo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma c'è un fronte sul quale l'accordo sembra più lontano che mai: si tratta dei celeberrimi Rolex. Come scrive il Corriere della Sera, "il punto è che Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di restituire i Rolex. Manco uno. E questo non favorisce la tregua tra ex che pareva bene avviata. Avrebbe ammesso di averli presi, questo sì. Però sostiene che lui glieli ha regalati e che quindi adesso sono suoi, dunque se li tiene".

Totti non ci sta. Sempre secondo il Corriere della Sera, "l’ex numero 10 giallorosso venerdì ha esibito in aula le fatture rilasciate dai rivenditori ufficiali del prestigioso marchio svizzero. Provando di averli comprati per sé e di tasca propria. E in date che non corrispondono a una ricorrenza speciale per la ex moglie: compleanno, onomastico, anniversario, fiocchi azzurri o rosa, niente. E siccome li teneva in banca, nella cassetta di sicurezza da cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi li ha prelevati a sua insaputa (intorno al 15 di giugno 2022, un mese prima del doppio comunicato con cui la coppia ha ufficializzato l’addio), Totti non ricorda nemmeno con esattezza quanti fossero, pare una decina, per un valore di oltre un milione.

Una vicenda che avvelena la coda di una storia sulla quale manca ancora non il lieto fine, ma quantomeno un epilogo pacifico.