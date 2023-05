Manuela Moreno: "Mi chiedono foto dei piedi". Poi la voce bomba su Agorà e Rai

Manuela Moreno e il vestito in latex durante la conduzione del Tg2 Post: "Non era latex, ma..."

Manuela Moreno si racconta a “Un giorno da pecora”. La giornalista e conduttrice di Tg2 Post, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha tolto diversi dubbi che attanagliavano la curiosità dei fan.

Tra tutti, il vestito di “latex” indossato durante una conduzione della striscia informativa nel 2016. “Si trattava di semplice eco pelle!”, ha spiegato finalmente Manuela Moreno. “Però, in effetti”, continua, “con quella luce sembrava davvero latex…”.





Spazio anche a un'altra domanda scomoda: "I fan sui social le chiedono anche le foto dei piedi?", chiedono i conduttori. “Si, c’è chi lo fa ma io neanche gli rispondo”, sentenzia la giornalista.

Poi, un’indiscrezione sul suo futuro in Rai. Girano infatti voci su un possibile approdo della giornalista alla conduzione di Agorà, in onda su Rai 3. “L’ho letto, a me non hanno detto niente però - ha spiegato la giornalista - ma vi giuro che non me lo ha mai chiesto nessuno. Io però sono sempre pronta alle sfide, non sono proprio una che ama svegliarsi presto la mattina, di solito mi sveglio alle 8.30”.

Infine, alla domanda riguardo la sua vita sentimentale, la Moreno ha risposto: “Sono single”. E, incalzata dai conduttori, ha aggiunto: “Non sono mai stata con un politico. Sono stata con tante ‘categorie’ ma quella mai. Non essendo mai stata sposata ho avuto molti fidanzati”.

“Il politico più bello? Forse Pierferdinando Casini, che è anche molto affascinante e simpatico”, ha risposto infine la giornalista Rai.