Ilary Blasi e la sorella furiose dopo lo sfratto: "Totti rispetti i patti"

La sorella di Ilary Blasi, Silvia, mette in mora la Soccer School del Pupone: "Totti rispetti i patti"

Dopo la notizia dello sfratto della famiglia Blasi dal centro sportivo Asd Longarina, di cui Francesco Totti (ex marito di Ilary) è proprietario, il clima tra le due "fazioni" è sempre più teso. Ora, la famiglia della presentatrice ha messo in mora la "Totti Soccer School" dell'ex Capitano della Roma. Come riporta La Repubblica, il decreto ingiuntivo, a favore della "Asd Longarina" di Silvia Blasi, si aggira intorno alla somma di 50 mila euro, che la "Totti Soccer School" non avrebbe saldato. Così, la sorella maggiore di Ilary, Silvia, si sarebbe rivolta al giudice per ottenere quanto dovuto.

Asd Longarina, lo sfratto ha mandato su tutte le furie le sorelle Blasi

Il 3 maggio Francesco Totti è riuscito a ottenere lo sfratto per la "Asd Longarina", il centro sportivo gestito dalla famiglia Blasi senza il suo consenso. L'ordinanza è prevista per il 30 giugno: in quel giorno, l'ufficiale giudiziario si presenterà alle porte del centro sportivo per eseguire e intimare la società della famiglia Blasi a lasciare la struttura.