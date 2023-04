Ilary Blasi in Marocco col compagno tedesco, foto "vedo-non vedo" da urlo

Ilary Blasi in Marocco

Ilary Blasi più in forma che mai. La showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, in Marocco con il suo nuovo compagno Bastian, ha condiviso uno scatto in cui appare di spalle dentro una vasca completamente nuda. Un “vedo-non vedo” da urlo.

A immortalarla è stato proprio Bastian, l’imprenditore tedesco che ha sostituito l’ex capitano della Roma nel cuore di Ilary. Il viaggio nel Nord Africa è un regalo di lui per celebrare al meglio il compleanno della sua dolce metà.

Dopo aver girato la città con una guida turistica, Ilary e Bastian hanno scelto un po' di sano relax rifugiandosi dentro la vasca privata del loro hotel.