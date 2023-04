Ilary Blasi, che gaffe all'Isola dei Famosi: "Non mi piacciono i normodotati". La frecciatina a Totti è clamorosa

Ilary Blasi: "A me non piacciono i normodotati". Gelo all'Isola dei Famosi, gaffe già alla prima puntata

Ed è subito gaffe. L’Isola dei Famosi 2023 ha debuttato ieri sera su Canale 5 e Ilary Blasi ha già fatto parlare di sé dopo una dichiarazione a dir poco “piccante”. La conduttrice, per spronare i “suoi” naufraghi, ha detto: “A me, i normodotati non piacciono!”.

D’improvviso, nello studio è calato il silenzio. E a riportare l’ordine sono stati Enrico Papi e Vladimir Luxuria (opinionisti in studio) che, provocando la Blasi, le hanno chiesto “Ma che hai detto?”. La conduttrice, così, si è corretta subito dicendo che si è trattato di un lapsus.

Dopo il divertente siparietto, i più maligni hanno insinuato che le parole di Ilary Blasi non fossero esattamente figlie di un lapsus, ma bensì che la conduttrice volesse volutamente lanciare una provocazione all’ormai ex Francesco Totti.

Ma non è tutto. Subito dopo la clamorosa gaffe, la show girl non ha mancato di lanciare una frecciatina (questa volta) inequivocabile al “Pupone”. “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare”, dice la conduttrice.

“Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei Famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene. Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”.