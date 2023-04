Ilary Blasi pronta per L'Isola dei Famosi 2023. Claudia Motta festeggia in bikini, curve mozzafiato. FOTO

L'Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi torna alla conduzione su Canale 5. E le foto della naufraga Claudia Motta mandano in tilt i social

Tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Questa sera in prima serata riparte il programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Sedici i naufraghi vip di questa edizione, divisi in tre tribù, che per dieci puntate si sfideranno in una lotta alla sopravvivenza sulle spiagge dell'Honduras di Cayos Cochinos.

Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Cléry, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia per la Tribù delle donne, mentre Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin comporranno invece la Tribù degli uomini.