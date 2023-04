Ilary lascia Totti in "mutande". Il giudice le affida i tre figli e la villa

Separazione Ilary-Totti, la conduttrice Mediaset vince il primo round

La sentenza del giudice non lascia molto spazio alle interpretazioni, Ilary Blasi si è presa tutto e a Francesco Totti restano solo le spese, mantenimento dei figli e mutuo della villa all'Eur. Si chiude il "primo tempo" della partita sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice - si legge sul Messaggero - ha deciso che l'ex capitano giallorosso debba versare mensilmente alla moglie 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli; a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche). Inoltre la mega villa dell'Eur sarà a disposizione esclusiva della conduttrice di Mediaset, che potrà ovviamente condividere con il suo nuovo compagno Bastian Müller-Pettenpohl. Totti resta proprietario esclusivo dell'abitazione, di cui continua a versare ogni mese un cospicuo mutuo - le rate sono più "pesanti" dell'assegno di mantenimento - ma non potrà più accedervi liberamente, salvo su invito di Ilary o di uno dei figli.

Ma quali erano le pretese dei due coniugi? Totti - prosegue il Messaggero - voleva tutta la casa per sé e trascorrere con i figli lo stesso tempo concesso alla moglie: insomma, nel complesso, metà anno ciascuno. Nell'ipotesi in cui il giudice avesse accolto questa istanza, l'ex calciatore non voleva pagare nemmeno un euro di mantenimento. In subordine, aveva proposto un assegno cumulativo per i tre figli di 2mila euro mensili o al massimo di 6mila euro. Per questo la decisione del Tribunale, di fargli sborsare 13mila euro al mese, più il 75% delle spese scolastiche, è stata accolta con molta soddisfazione dagli avvocati che difendono la conduttrice di Mediaset.