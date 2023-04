Totti offre 15 mila euro a Ilary Blasi per i figli. E la villa all'Eur...

Totti offre 15 mila euro a Ilary Blasi per i figli (che non vuole il mantenimento)

Il giudice deciderà sull’affidamento dei figli di Francesco Totti ed Ilary Blasi tra una decina di giorni. Intanto l’ex capitano della Roma, scrive il Corriere, ha offerto tra i 12 e i 15 mila euro al mese per il mantenimento dei tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto. Così almeno trapela da fonti riservate vicine all’ex 10 giallorosso stando al Corsera.

Intanto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, mentre Ilary Blasi fa la spola tra Roma e Milano dove, tra una decina di giorni, inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Francesco Totti cerca una casa a Roma Sud per stare più vicino ai figli. Soprattutto a Isabel, la più piccola della famiglia, sette anni: se, infatti, Cristian e Chanel sono autonomi e hanno anche l’auto per spostarsi, è chiaro che la bambina sia quella più legata alle decisioni dei genitori. La scelta di Totti di tornare a Roma Sud, con Noemi e i figli di lei - riporta il Corsport - è dettata anche dal fatto che Francesco sa perfettamente che, almeno fino al diciottesimo compleanno di Isabel, nella villa dell’Eur vivrà Ilary Blasi. Totti ha lasciato quella che era la casa coniugale lo scorso gennaio - spiega il Corriere dello Sport - ad oggi non ha più neppure le chiavi visto che le serrature sono state cambiate, ed è pronto a far sì che ai figli non manchi nulla.

